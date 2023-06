Ultima sesiune de examene din viața de elev militar, la Școala Militară de Maiștri Militari

„Am susținut trei examene, până acum. Astăzi am avut examenul la Manevra navelor maritime și fluviale. Toate cele trei examene s-au desfășurat foarte bine. M-am pregătit din timp, m-am pregătit cu câteva zile înainte pentru fiecare. A fost nevoie de un pic de sacrificiu și de un pic de răbdare, dar toate lucrurile făcute din timp duc la rezultate foarte bune și consider că m-am pregătit excepțional pentru ele”, a afirmat elev caporal Alexandru Toma, de la specialitatea Timonier și tehnică de navigație navală.Cu lejeritate au trecut peste ultima sesiune din viața de elev militar și viitorii maiștri militari de la specialitatea Radiolocație navală.„Examenele s-au desfășurat destul de bine, cel puțin pentru mine. Am avut la dispoziție jumătate de an, adică semestrul IV pentru noi, au fost trei examene, astăzi am susținut cel de-al treilea examen și ultimul la Reglarea, Întreținerea și Repararea Stațiilor de Radiolocație. Subiectele au fost destul de ușoare, zic eu, pentru că ne-am pregătit din timp, am avut și parte practică, unde am reușit să îmbinăm ceea ce am învățat teoretic”, a spus elev caporal Sebastian Văcărencu, de la specialitatea Radiolocație navală.Colegul său, elev caporal Andrei Mihalache, a recunoscut că emoțiile și-au făcut efectul doar până la desigilarea plicului cu varianta de subiecte.„A fost complicat până am văzut subiectul în față, dar am parcurs fiecare exercițiu pas cu pas, din cunoștințele acumulate și sunt 100% sigur că o să fie o notă mare și că o să trec examenul cu brio. La primul examen am avut media totală, scris și oral, 9,15, iar la cel de-al doilea examen 9,50”.În asentimentul elevilor au fost și instructorii militari, care s-au declarat satisfăcuți de performanțele școlare ale viitorilor maiștri militari de marină din promoția 2023.„Deocamdată, am desfășurat proba scrisă a examenului, urmează și proba practică, fiind un examen scris și practic. Sunt mulțumit de rezultatele preliminare la această probă, ținând cont de densitatea activităților pe care le-au desfășurat elevii în ultima perioadă și de timpul avut la dispoziție, materia parcursă, consider că rezultatele sunt bune”, a concluzionat șeful Catedrei de Electromecanică Navală, maiorul Valerian Novac.Catedra de Electromecanică Navală este compusă din două specialități: Motoare și mașini navale și Motoare și instalații electrice navale. Despre elevii acestei din urmă specialități, maiorul Novac, de asemenea, are cuvinte de laudă în ceea ce privește performanțele la examenele de final de semestru.„Cei de la instalații electrice consider că au fost un pic mai aplicați, mai dedicați, au învățat mai mult și acest aspect s-a concretizat în rezultate mai bune, la această clasă, la această specializare. Este un spirit de competiție mai mare în acea clasă, deși sunt o clasă destul de eterogenă din punct de vedere al beneficiarilor, avem elevi care sunt pregătiți pentru Serviciul de Telecomunicații Speciale, pentru Ministerul de Interne, cu toate acestea, marea majoritate rămânând la Ministerul Apărării Naționale, este o concurență destul de mare între ei și e un lucru care a generat această dorință de a fi mai bun, de a învăța, de a se autodepăși, o concurență loială între ei, ceea ce nu face cât să fie bine pentru procesul de învățare”, este de părere șeful Catedrei de Electromecanică Navală, se arată în materialul realizat de Cristina Sîmbeteanu.Începând cu data de 12 iunie, elevii militari de anul al II-lea se vor prezenta la unitățile din Forțele Navale Române și ale beneficiarilor, în vederea desfășurării stagiului de practică. Pentru majoritatea viitorilor absolvenți, stagiul de practică înseamnă primul contact real cu atribuțiilor viitoarelor funcții pe care le vor ocupa odată ce vor fi înaintați la gradul de maistru militar clasa a V-a.