Ultimul bilanț al MAI cu privire la incidentele electorale

Cea mai recentă centralizare a incidentelor electorale arată că, de la începerea votării, au fost primite 342 de sesizări cu privire la săvârșirea unor contravenții sau infracțiuni în legătură cu procesul electoral: 97 dintre sesizări nu s-au confirmat, iar 61 sunt în curs de verificare, transmite un comunicat din partea Ministerului Afacerilor Interne.Din totalul sesizărilor, șapte nu erau de competența structurilor MAI așa că două au fost transmise către Autoritatea Electorală Permanentă, una către Biroul Electoral Central și patru către Birourile Electorale Județene.Polițiștii au aplicat 80 de sancțiuni contravenționale sub formă de avertisment și 52 de amenzi în valoare de peste 96.000 de lei. Totodată, efectuează cercetări cu privire la 59 de posibile infracțiuni.Câteva exemple de sesizări:1. Polițiștii vâlceni au întocmit dosar penal pe numele unei femei pentru că a votat fără a avea acest drept după ce s-a constatat că aceasta și-a pierdut cetățenia română din anul 1999.2. O femeie a votat la o secție de votare din comuna Brazi, județul Prahova, folosind cartea de identitate a unei alte persoane. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt, fals privind identitatea și fraudă la vot.3. Într-o comună din județul Vâlcea, un membru al unui partid a lăsat vânzătoarei unui magazin pliante cu un candidat la alegerile prezidențiale, cu instrucțiunea de a le înmâna cumpărătorilor. S-a aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 4.500 de lei pentru continuarea propagandei electorale.4. Un cetățean din județul Giurgiu a fost sancționat contravențional, cu amendă de 500 de lei, pentru că a sesizat poliția cu privire la faptul că o altă persoană ar fi folosit autoturismul personal pentru a transporta alegători și buletine de vot, însă cele semnalate nu s-au confirmat.5. Un bărbat dintr-o localitate din Cluj a fost amendat pentru că a sfătuit un alegător, în apropierea secției de votare, cu privire la candidatul pe care să-l voteze.6. Polițiștii din județul Timiș au întocmit dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor în cazul unui bărbat care ar fi intrat în secția de votare având asupra sa o armă deținută legal.7. Tot în Timiș, polițiștii au întocmit dosar penal pentru fraudă la vot pe numele unei femei care ar fi votat la Spitalul din localitatea Făget în locul soțului care solicitase urna mobilă.8. Un bărbat din localitatea Mihăești, județul Argeș, a fost amendat cu 3.000 de lei pentru consum de alcool în apropierea unei secții de votare.9. O femeie din Vaslui este cercetată pentru fraudă la vot, pentru că ar fi votat de două ori atât la secția de vot la care este arondată, cât și la o altă secție, pe listă suplimentară.10. O femeie din județul Mehedinți este cercetată pentru coruperea alegătorilor, după ce ar fi încercat să influențeze alegătorii, prin promiterea unor sume de bani sau alte foloase, în vederea votării unui anumit candidat.11. Polițiștii din cadrul Postului de poliție Șibot, județul Alba, au fost sesizați telefonic cu privire la faptul că o persoană încearcă să voteze de mai multe ori. În urma cercetărilor s-a stabilit că persoana respectivă s-a prezentat la secția de votare, iar în momentul scanării actului de identitate s-a stabilit că votase deja în Cugir. A fost deschis dosar penal pentru infracțiunea de tentativă de fraudă la vot.12. În sectorul 5, polițiștii efectuează cercetări cu privire la un conflict verbal iscat între președintele secției de votare și un membru al biroului electoral de sector.13. Un bărbat din Bistrița-Năsăud este cercetat pentru fraudă la vot după ce a votat pe lista electorală suplimentară, deși avea interdicție de a vota.14. Un bărbat din județul Olt, este cercetat pentru fraudă la vot după ce ar fi votat la o secție de votare din comuna Coteana, dar și la Spitalul Județean de Urgență Slatina, unde se află internat.15. Polițiștii din Teleorman efectuează cercetări pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată după ce o femeie a solicitat exercitarea dreptului de a vota prin urna mobilă, însă, la această cerere a atașat copii ale documentelor aparținând unei alte femei, din aceeași localitate, cu același nume și prenume.16. Un caz asemănător în județul Argeș, unde o persoană a solicitat să voteze în locul unei alte persoane cu același nume, care este însă decedată.