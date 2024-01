Un agent de la SASS a murit la 31 de ani! Alexandru s-a stins din viață la ieșirea din tură

Un agent de la structura de intervenţie de la Penitenciarul Aiud, în vârstă de 31 de ani, a murit luni, după ce a ieşit din tură.







Alexandru, membru al structurii de intervenție a penitenciarului, a resimțit brusc starea de rău în fața instituției, după finalizarea serviciului.







Eforturile de resuscitare efectuate de cadrele medicale nu au dat roade, potrivit Antena 3 CNN.







Cu o experiență de un deceniu în sistemul penitenciar, Alexandru a lăsat o amprentă profundă în inimile colegilor săi. Un mesaj emoționant postat pe rețelele sociale de un angajat al Penitenciarului Aiud dezvăluie amărăciunea și șocul provocate de această tragedie.







„Unul dintre tinerii mei colegi, un tânăr care a crescut sub ochii mei, un tânăr pe care l-am îndrumat şi sfătuit, alături de care am participat la zeci de misiuni, împreună cu care am mâncat la aceeaşi masă ani de zile, unul dintre copiii mei, a plecat la ceruri! Azi dimineaţă, la ora 7:30, când am ieşit din serviciu, a fost ultimul coleg cu care am dat mâna. Acum, nu mai este! Doamne, cât de crudă poate fi viaţa, uneori! Rămas bun, prieten drag! Dumnezeu să te odihnească în pace! Penitenciarul Aiud şi SASS au pierdut un om de valoare. Noi, cei care am muncit alături de tine, am pierdut un prieten şi un camarad de nădejde", a transmis, pe o reţea de socializare, un angajat al Penitenciarului Aiud.













