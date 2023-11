Un cetăţean georgian, depistat cu o alcoolemie de 0,97 la volanul unei autoutilitare, la intrarea în România

Un cetăţean georgian, în vârstă de 44 de ani, este cercetat penal după ce a fost depistat de poliţiştii rutieri giurgiuveni în timp ce conducea o autoutilitară cu care abia intrase în România, prin PTF Giurgiu, sub influenţa băuturilor alcoolice, cu o alcoolemie de 0, 97 miligrame la litru alcool pur în aerul expirat."Poliţiştii Biroului Rutier, împreună cu poliţiştii de frontieră giurgiuveni au depistat în Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, pe sensul de intrare în România, un cetăţean georgian, de 44 de ani, în timp ce conducea o autoutilitară, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,97 miligrame la litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, pentru recoltarea probelor biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei'', se arată într-un comunicat de presă, emis vineri, de IPJ Giurgiu.În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.