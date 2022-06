Un pescador s-a scufundat în vecinătatea Microneziei

Nava de pescuit „Moamaeu” s-a scufundat în urma coliziunii cu pescadorul „Viva Fafa No. 707”. Accidentul a avut loc în dimineața zilei de 9 iunie 2022, într-o zonă situată la 160 mile marine sud de Insula Pohnpei din Micronezia. Cei 31 de membri ai echipajul de pe vasul scufundat au fost salvați de „Viva Fafa No. 707”.„Moamaeu” avea 1.803 tone registru brut, fusese construită în 1980 și era înmatriculată sub pavilion Kiribati.