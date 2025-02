Un stomatolog italian ar fi vândut diplome false în România pentru sume enorme de bani

Poliţiştii din Timiş s-au sesizat din oficiu şi desfăşoară cercetări după apariţia unui reportaj la un post italian de televiziune, în care un medic stomatolog originar din Italia, dar stabilit în România, a fost filmat cerând 30.000 de euro pentru diplomă.







Potrivit presupuselor dezvăluiri, medicul ar avea conexiuni la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. Stomatologul susţine că a fost victima unei înscenări, fiind pus să facă aceste declaraţii, iar reprezentanţii universităţii arădene afirmă că instituţia nu are nicio legătură cu situaţia prezentată.







„Cu privire la informaţiile apărute în mediul online, referitoare la faptul că un medic ar fi falsificat diplome pentru studenţi, vă comunicăm că poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Timiş s-au sesizat din oficiu şi efectuează verificări pentru stabilirea întregii situaţii de fapt şi dispunerea măsurilor legale”, a anunţat IPJ Timiş.







Filmarea cu camera ascunsă și declarațiile contradictorii

Conform jurnaliştilor postului italian de televiziune, presupusa reţea de diplome false ar fi coordonată de Tomasso Porra, un medic stomatolog de origine italiană, stabilit în Timişoara, care ar avea legături cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.







Jurnaliştii italieni au prezentat inclusiv o filmare realizată cu camera ascunsă, în care stomatologul povesteşte că, pentru suma de 30.000 de euro şi cu ajutorul unor persoane de la universitatea arădeană, studenţii primesc diplome false, cu care se pot transfera la o universitate din Italia, deşi nu au frecventat cursurile în România.







„8.500 de euro taxele universitare, 4.000 de euro pe an pentru prefectură şi 5.000 de euro pentru mine. 17.000 plus 8 fac 25. Plus încă cinci, 30. Mă arestează dacă găsesc actele astea", ar spune medicul în filmarea realizată cu camera ascunsă, în cadrul unei discuţii dintre acesta şi o echipă de jurnalişti italieni, potrivit observatornews.ro.







Conform aceleiaşi filmări, stomatologul ar recunoaşte că îi poate ajuta pe studenţii străini să sară peste doi ani de studiu şi să obţină o diplomă în medicină estetică.







Medicul italian Tomasso Porra neagă acuzaţiile şi susţine că a fost victima unei înscenări.







Potrivit observatornews.ro, după publicarea anchetei în presa din Italia, Tomasso Porra a declarat că totul a fost un scenariu pus la cale de echipa de filmare. „Mi-a propus să spun asta. Am avut un caiet, care se vede în filmare, unde aveam întrebări şi răspunsuri. Mi-au zis că totul va fi blurat. Am acceptat, aia a fost vina mea. Va fi dat în judecată”, a declarat medicul.







Contactat de reporterii Observator, jurnalistul italian acuzat că ar fi înscenat ancheta a negat afirmaţiile medicului. „Este fals. Acum încearcă să scape spunând aceste lucruri”, a declarat jurnalistul Mattei. Acesta susţine că are dovezi care confirmă ancheta. „De la sursele mele am primit numele Tomasso Porra. L-am sunat, pretinzând că sunt tatăl unui băiat care nu a putut trece examenul de specializare în chirurgie plastică. La telefon, mi-a spus imediat că poate să îmi obţină documente false pentru ca fiul meu să sară peste doi ani de chirurgie plastică. Aşa că m-am decis să vin în România”, a declarat jurnalistul italian Mattei.







Reacția conducerii Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Conducerea Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad neagă orice implicare în acest scandal.







„În reportaj se discută despre presupuse practici ilegale desfăşurate în centre universitare din România, în care sunt implicaţi cetăţeni italieni care urmează studii de rezidenţiat. Din păcate, concomitent cu comentariul referitor la studiile de rezidenţiat, în material sunt prezentate imagini din cadrul universităţii noastre, deşi instituţia nu are nicio legătură cu practicile menţionate. Această juxtapunere creează o confuzie nejustificată şi poate induce în eroare publicul, afectând reputaţia şi credibilitatea universităţii. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad are un Departament de Pregătire în Rezidenţiat acreditat. Specialitatea de Chirurgie Plastică – Microchirurgie Reconstructivă dispune doar din anul 2025 de un cadru didactic acreditat ca şi coordonator, primele înscrieri în program urmând a fi înregistrate la viitoarea sesiune de admitere în rezidenţiat, organizată la nivel naţional în luna noiembrie a acestui an de către Ministerul Sănătăţii”, a transmis Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, citată de sursadevest.ro.