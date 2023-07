Veste de ultim moment despre tânărul înjunghiat în Grădina Botanică din Craiova

”Pacientul are o evoluţie favorabilă şi va fi externat in cursul zilei de azi”, au transmis luni oficialii unităţii sanitare.



În urmă cu o săptămână, acesta a fost transferat de la ATI.



„Pacientul, conştient, cooperant, stabil respirator şi hemodinamic, este transferat din clinica ATI în clinica Chirurgie Toracică a spitalului nostru, unde îşi va continua tratamentul. Evoluţie favorabila! Eforturile colegilor noştri care au supravegheat, îngrijit şi tratat pacientul, încă de la locul unde a suferit agresiunea şi până în acest moment, nu au fost in zadar!”, anunţau atunci reprezentanţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Craiova.



Iniţial, prognosticul în cazul băiatului a fost rezervat, el ajungând în stare extrem de gravă la spital şi fiind sedat.



Tânărul de 19 şi prietena sa în vârstă de 14 ani au fost înjunghiaţi în timp ce se plimbau în Grădina Botanică din Craiova, iar fata nu a supravieţuit atacului.