Victorie pentru fraţii Tate în instanţă. Mai multe probe au fost eliminate şi au fost constatate nereguli în rechizitoriu

Curtea de Apel Bucureşti a dispus marţi eliminarea mai multor probe strânse de procurorii DIICOT împotriva fraţilor Andrew şi Tristan Tate, în dosarul în care aceştia sunt judecaţi pentru constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane şi viol.Magistraţii au constatat neregularitatea rechizitoriului şi au dat un termen de cinci zile DIICOT să comunice dacă menţin decizia de trimitere în judecată sau refac ancheta.Iniţial, pe 26 aprilie, Tribunalul Bucureşti stabilise că se poate începe judecata pe fond, însă Curtea de Apel Bucureşti le-a admis fraţilor Tate mai multe cereri şi excepţii şi au eliminat probe de la dosar:*admite, în parte, cererile şi excepţiile formulate de contestatorii inculpaţi Tate III Emory Andrew, Tate Tristan, Naghel Georgiana, şi Radu Alexandra Luana. Constată neregularitatea rechizitoriului nr.1305/D/P/2022 din data de 15.06.2023 al DIICOT - Structura Centrală prin care contestatorii-inculpaţi au fost trimişi în judecată sub următoarele aspecte: modalitatea de prezentare a situaţiei de fapt şi de descriere a elementelor constitutive în cazul infracţiunii de trafic de persoane comisă de contestatoarele Radu Luana şi Naghel Georgiana; încălcarea dreptului la apărare al inculpatului Tate III Emory Andrew raportat la modalitatea de aducere la cunoştinţă a acuzaţiei de trafic de persoane cu privire la persoana vătămată (...); neindicarea sumelor cu privire la care se impune a se dispune confiscarea specială.*constată nulitatea relativă a încheierii de şedinţă din 14.04.2022 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti în dosarul nr. 9651/3/2022 şi dispune excluderea declaraţiilor date de persoanele vătămate (...) în procedura audierii anticipate.*în temeiul deciziei nr.236/2020 a Curţii Constituţionale dispune excluderea declaraţiilor date în calitate de martori de contestatorii inculpaţi Tate III Emory Andrew, Tate Tristan.*în conformitate cu decizia nr. 22 din 18 ianuarie 2018 a Curţii Constituţionale, dispune îndepărtarea de la dosarul cauzei a acestor mijloace de probă, precum şi eliminarea referirilor la aceste mijloace de probă şi eliminarea redării conţinutului acestor mijloace de probă din actele procedurale existente la dosarul de urmărire penală. Măsura va fi dusă la îndeplinire de către DIICOT - Structura Centrală, căruia i se trimite dosarul de urmărire penală ulterior finalizării procedurii de cameră preliminară.*în baza art. 345 alin. 3 Cpp dispune comunicarea prezentei încheieri DIICOT pentru a îndrepta neregularitatea rechizitoriului şi pentru a preciza, în termen de 5 zile, dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată a inculpaţilor sau solicită restituirea cauzei.Andrew şi Tristan Tate, cu dublă cetăţenie, britanică şi americană, şi două tinere complice (Alexandra-Luana Radu şi Georgiana Manuela Naghel) au fost trimişi în judecată de DIICOT pe data de 20 iunie 2023, fiind acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat, în scopul racolării, cazării şi exploatării, prin obligarea unor femei la crearea unor materiale cu conţinut pornografic, destinate difuzării contra cost pe site-uri de profil. Din aceste activităţi, inculpaţii ar fi obţinut importante sume de bani.Infracţiunile reţinute în sarcina lor sunt de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane în formă continuată, viol în formă continuată (două acte materiale), acces ilegal la sistem informatic, alterarea integrităţii datelor informatice, lovire sau alte violenţe şi instigare la această infracţiune.Conform DIICOT, infracţiunea de trafic de persoane ar fi fost comisă atât pe teritoriul României, dar şi în Statele Unite ale Americii şi Marea Britanie.Anchetatorii susţin că fraţii Tate racolau tinere sub pretextul începerii unei relaţii de iubire, după care le duceau într-o casă din judeţul Ilfov, unde erau obligate să producă clipuri video, ce erau postate pe site-uri pentru adulţi.Cei doi fraţi le induceau în eroare pe tinere că ar dori o relaţie de căsătorie/concubinaj şi că ar avea faţă de ele sentimente reale de iubire (metoda 'loverboy').Femeile ar fi fost ulterior transportate şi adăpostite într-un imobil din judeţul Ilfov, unde, prin acte de violenţă fizică şi constrângere psihică (intimidare, supraveghere constantă, controlul şi invocarea de pretinse datorii), ar fi fost exploatate sexual de membrii grupului prin obligarea la manifestări pornografice în vederea producerii şi difuzării, prin intermediul unor platforme de socializare, de material având un astfel de caracter şi prin supunerea la executarea unei munci, în mod forţat, în scopul obţinerii de beneficii financiare importante constând în sumele de bani obţinute ca urmare a accesării materialelor de către utilizatori.Victimele le-au povestit anchetatorilor că în vila din judeţul Ilfov era amenajat un studio de videochat, fiind întâmpinate la venire de paznici înarmaţi. Totodată, ele ar fi fost obligate să îşi facă tatuaje cu mesajul "owned by Tate".Anchetatorii au identificat şapte victime în acest caz, însă doar trei s-au constituit părţi civile în dosar.Cu privire la infracţiunea de viol, anchetatorii spun că, în luna martie 2022, una dintre fete ar fi fost constrânsă de unul dintre fraţii Tate, prin exercitarea de violenţe fizice şi presiuni psihice, să întreţină în mod repetat relaţii sexuale cu el, relatează AGERPRES.