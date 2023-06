Zeci de mașini furate din Germania, Italia sau Belgia, depistate la frontieră

În primele patru luni ale anului 2023, în urma misiunilor desfăşurate în punctele de trecere a frontierei şi în zona de competenţă, poliţiştii de frontieră au descoperit 80 de mijloace de transport aflate în atenţia autorităţilor, fiind semnalate ca suspecte a fi furate. Numărul vehiculelor depistate a crescut cu 33% față aceeași perioadă a anului anterior, când au fost descoperite 53 de autovehicule. Astfel, este vorba despre 71 autoturisme, 4 microbuze, 2 camioane, 2 motociclete şi 1 remorcă. Cele mai multe autovehicule au fost descoperite la frontiera cu Ungaria, la P.T.F. Nădlac II (judeţul Arad) şi P.T.F. Petea (judeţul Satu Mare). Cazuri semnificative s-au înregistrat şi la frontiera cu Bulgaria, în P.T.F. Calafat şi P.T.F. Giurgiu, precum şi la graniţa cu R. Moldova, unde P.T.F. Albiţa (judeţul Vaslui) are cele mai multe astfel de cazuri. Persoanele implicate au fost atât cetăţeni români, cât şi bulgari, iranieni, libieni, letoni, olandezi, moldoveni, sârbi, turci şi ucraineni. În toate situaţiile, conform legislaţiei, pe numele celor implicaţi au fost întocmite dosare penale, iar autovehiculele în cauză au fost indisponibilizate la sediile structurilor teritoriale ale Politiei de Frontieră, până la finalizarea cauzei.În urma analizei din acest an, s-a constatat că principalele ţări de unde proveneau autovehicule aflate în atenţia autorităţilor, care au fost depistate frontierele României, sunt Germania, Italia, România, Belgia, Ucraina, Bulgaria şi Marea Britanie, dar şi cele mai multe maşini depistate fiind din categoria autoturismelor de lux şi de mijloc.În majoritatea cazurilor, cei care se aflau la volanul maşinilor respective au declarat, pe timpul verificărilor, că nu ştiau că autoturismele se află în atenţia autorităţilor ca fiind furate, ei fiind doar „cumpărători de bună credinţă”. Totodată, parte dintre aceștia au motivat că au primit o sumă de bani pentru a transporta maşina în România şi nu cunoşteau că aceasta se află în atenţia autorităţilor.Pentru identificarea şi indisponibilizarea autoturismelor reclamate ca fiind furate în străinătate, sub supravegherea directă a unităţilor de parchet competente, poliţiştii de frontieră au colaborat cu structurile similare din statele membre UE, realizând un schimb operativ de date şi informaţii, prin intermediul Punctelor şi Centrelor de Contact de la frontieră.De exemplu, la începutul lunii aprilie, polițiștii de frontieră au depistat un BMW la Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche. Autovehiculul, înmatriculat în Ucraina, figura ca fiind căutat în vederea confiscării, în Polonia. Autoturismul, evaluat la aproximativ 200.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul instituției pentru continuarea cercetărilor. În acest caz, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale care se impun.