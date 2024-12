Zeci de români care așteptau să plece de Revelion în Zanzibar păcăliți de agenția de turism

Zeci de români au plătit mii de euro pe vacanțe care în realitate nu există. Mai multe familii ar fi trebuit să plece sâmbătă în Zanzibar, însă au primit mesaje în care erau anunțate că zborurile au fost anulate, iar cei care le-au vândut excursia nu mai răspund la telefon.

Potrivit informațiilor antena 3.ro persoanele care s-au înscris la excursie au semnat chiar un contract.

„Am semnat un contract cu firma, una din firmele ei (n.n. - administratora). Am făcut mai multe viramente, ne-a făcut promoții. Cu o zi înainte de a pleca - când unii dintre noi eram deja pe drum (din localitățile natale spre aeroport - n.n.) - am primit un mesaj sec, urât, în care ni se spunea că are o problemă medicală, că ne mută zborurile pentru luni și să așteptăm mesaj de la ea. A 2-a zi, în ziua plecării, nu mai exista nimic, ne-a confirmat că nu se poate. Făcuse un grup din toată țara. Eu personal am plătit în final 6.500 euro pentru patru persoane, sumă care includea zboruri, cazări, o zi de safari, excursii organizate, ghizi, absolut tot”, spune o femeie care visa să-și petreacă Revelionul în Zanzibar.