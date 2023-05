Ziua Siguranței Rutiere, celebrată la Constanța

Săptămâna Prevenirii Criminalității a continuat, marți, 23 mai, la Constanța, cu Campania „Ziua Siguranței Rutiere”. Evenimentul a fost dedicat persoanelor care deja dețin sau doresc să obțină permis de conducere categoriile AM și B1.Campania „Ziua Siguranței Rutiere”, eveniment de conștientizare și responsabilizare pentru liceeni, este organizată de AIXAM România, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea. În cadrul acțiunii de prevenire, desfășurată la Palatul Copiilor din municipiul Constanța, polițiști de la Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității și Serviciul Rutier au desfășurat acțiuni de informare și conștientizare a minorilor care deja dețin sau doresc să obțină permis de conducere categoriile AM și B1. Discuțiile purtate au avut ca temă siguranța acestora, atât pe stradă, cât și în mediul online, siguranța și conduita preventivă în trafic, dar și răspunderea contravențională și penală.Totodată, polițiștii le-au vorbit adolescenților despre riscurile la care se expun în cazul în care conduc vehicule, pe drumurile publice, sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor interzise.