Angajat pe pile

Morris îi spune fiului său:– Vreau să te căsătorești cu o fată pe care o aleg eu.Fiul răspunde:– Îmi pare rău, dar îmi voi alege singur mireasa.– Bine, cum vrei, dar mă gândisem la fiica lui Bill Gates.– Ok atunci, răspunsul meu este da.Morris se duce apoi la Bill Gates și-i spune:– Am găsit un soț pentru fiica ta.Bill Gates:– Fiica mea este prea tânără pentru a se căsători.– Păcat. Tânărul este vicepreședinte la Banca Mondială.– Ok atunci, răspunsul meu este da.În final, Morris se duce la președintele Băncii Mondiale și-i spune:– Cunosc un tânăr pe care-l recomand ca vicepreședinte al băncii.Președintele:– Dar sunt deja mai mulți vicepreședinți decât este necesar.– Da, dar acest tânăr este ginerele lui Bill Gates.– Ok atunci, răspunsul meu este da.