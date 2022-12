Asta înseamnă să te descurci în viață

Un câine se rătăcește prin junglă. Plimbându-se el liniştit vede un tigru îndreptându-se în goană spre el, cu intenţia clară să-l mănânce. Câinele se gândeşte:- Aoleu, am încurcat-o! Ăsta mă haleşte! Dar imediat vede nişte oase pe jos. Se aşază pe burtă şi începe să roadă oasele, cu spatele la tigru. Chiar înainte ca tigrul să sară, câinele exclamă satisfăcut, frecându-se pe burtă:- Mmm, ce delicios tigrul ăsta! Oare or mai fi şi alţii pe aici?! Auzind spusele câinelui, tigrul se opreşte din salt şi, înfricoşat se prelinge pe lângă copaci luând distanţă gândind:- A fost cât p’aci! Câinele aproape că m-a dat gata! O maimuţă care a urmărit scena dintr-un copac, sperând să se pună bine cu tigrul, fuge după acesta ca să-i povestească înşelătoria. Câinele nostru o vede cum pleacă după tigru. Maimuţa îl ajunge pe tigru din urmă şi-i spune toată tărăşenia. Tigrul, înecat de furie, zice:- Urcă în spinarea mea şi vei vedea ce îi voi face nemernicului de câine! Acum câinele vede tigrul cu maimuţa în cârcă şi se gândeşte:- Ei, cum o mai scot la capăt de data asta?!Dar în loc să fugă, se întoarce cu spatele la atacatori, prefăcându-se că nu i-a văzut. Şi… când aceştia au fost destul de aproape să-l audă, zice:- Unde e maimuţa aia?! De o jumătate de oră am trimis-o să-mi aducă un tigru şi nici acu’ nu s-a întors!