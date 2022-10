Atenţie la peştişorul de aur!

Bulă se duce la peşte ca omul şi prinde peştişorul de aur. Scoate peştişorul capul din găleată şi-i spune lui Bulă:- Dă-mi drumul, că dacă mă cruţi, îţi îndeplinesc trei dorinţe.Bulă, mirat, îi dă drumul şi peştişorul îl întreabă care e prima dorinţă:- Vreau să am un cap de elefant.Îi face peştişorul un cap de elefant, după care îi spune:- Zi-mi a doua dorinţă.Bulă:- Vreau să am un gât aşa, lung, de girafă.Îi face peştişorul un gât de girafă, după care îl întreabă de a treia dorinţă.Bulă, arătând deja ca vai de capul lui:- Vreau să am şi nişte picioare de struţ.Îi face peştişorul picioare de struţ. Apoi mirat din cale afară, îl întreabă:- Dar bine, măi Bulă, de ce ai avut dorinţele astea bizare? Cei care m-au mai prins mi-au cerut case, bani, maşini, femei, iar tu te-ai deformat în halul asta...La care Bulă, bălăngănindu-se întruna, clătinându-şi capul de elefant pe gâtul de girafă şi picioarele de struţ, răspunde mirat:- Aaaa, hai mă, păi se putea şi din astea?