După ce a oficiat o căsătorie, preotul îşi continuă predica, dând sfaturi tinerilor căsătoriţi:- Iar soţia are datoria de a-şi urma în viaţă tot timpul soţul…Tânăra soţie mărturiseşte:- Nu cred c-am să pot, părinte! El e factor poştal.- Bunico, tu singură ai venit la noi în vizită?- Singură, nepoțelule, singură.- Păi, de ce oare tata spunea că te-au adus dracii?Un tip îşi găseşte BMW-ul cu botul praf în parcare. Se uită în jur după autorul dezastrului şi nimic. În schimb, vede un bileţel pe parbriz: „Regret că tocmai mi-am băgat cârligul de la Dacie în mândreţea ta de maşină. Îţi scriu pentru ca fraierii de martori care se uită să creadă că îţi las adresa, numărul de telefon şi asigurarea. Dar să ştii că eu regret din nou…”- Ai zis că ești la dietă, dar ai mâncat o ciocolată întreagă.- Da, dar am vrut să mănânc două.- Draga mea, am început să aud voci!- Nesimţitule, de trei ore vorbesc cu tine!- Iubitule, tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!- Da, știu! Pe wc semnalul e mai slab!Un bărbat discută cu iubita lui:- Ești frumoasă!- Oh, zi-mi ceva ce nu știu!- Parcare laterală...- Iubitule, cu cine vorbești la telefon?!- Offf, m-ai prins, iubito, recunosc că mi-am găsit și eu o amantă!- Auzi, tu pe mine să nu mă minți! Ți-ai comandat iar pizza!El:- Bună! Știi, eu am două bilete la cinema.Ea:- Ce mișto! Te poți duce de două ori.