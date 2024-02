O blondă merge la doctor cu o problemă urgentă.- Vai, dar ce s-a întâmplat domnișoară cu urechile dumneavoastră? zice doctorul mirat.- Păi, călcam niște haine, când sună telefonul şi, din greșeală, îmi pun fierul de călcat la ureche.- Dar cu urechea cealaltă?- A mai sunat odată!Un scoțian îi spune prietenului său:- Ieri, s-a desființat oficial clubul nostru de fotbal, cu toate că avea o existenţă de peste 30 de ani.- De ce, ce fel de probleme au fost?- N-au fost mari probleme, doar că am pierdut mingea…Unui tip, după ce este analizat de doctor, i se spune că nu mai are mult de trăit. Fără nicio speranță, acesta îl întreabă pe doctor cât o mai duce.-10, spune doctorul.- Zece ce? întreabă pacientul. Zece ani, luni, zile?- 9, 8, 7... continuă doctorul.- Spune-mi, e adevărat ce am auzit?- Ce ai auzit? întreabă Bulă.- Că e vorba să te facă director general.- Da, e adevărat, răspunde Bulă.- Pe chestia asta, ai putea să mă împrumuți cu o mie de euro?- Pentru ce?- Așa o să-ţi mai aduci aminte de mine!Merge soacra pe bicicletă. O vede ginerele şi o întreabă:- Unde mergi, mamă-soacră?- La cimitir.- Şi cine aduce acasă bicicleta?