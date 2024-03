O babă merge la doctor.- Ce ați pățit Ia ochi?- Era să mi-l scoată ginerele meu cu o andrea!- În timp ce croșetați?- Nu! În timp ce mă uitam pe gaura cheii!Ion și Maria și-au cumpărat mașină.În prima zi, se urcă la volan Maria și intră în primul stâlp.- Ești varză! țipă Ion. Faci numai tâmpenii!- Lasă, că și tu ai spart ieri borcanul cu zacuscă.La ora de chimie, profesorul întreabă:- Bulă, ce este chimia?- Dacă nu știți dvs., eu de unde să știu?Întrebare:- Ce spui când îi dai cuiva niște sodiu?Răspuns:- Na.La ora de engleză, profesoara îl întreabă pe Bulă:- Bulă, cum îi zici lui Ştrulă, în engleză, „Ştrulă, vino încoace”?- Ştrulă, come here!- Bravo, Bulă! Dar cum îi zici „du-te încolo”?Stă Bulă, se gândeşte un pic, apoi răspunde sigur pe el:- Mă duc în partea cealaltă şi îi zic: „come here”!Soțul si soția Ia cumpărături:- Dragule, îmi cumperi un covor?- Prea mult lux dragă, poți zbura și pe mătură!Înaintea anesteziei, pacientul îl întreabă pe chirurg:- Domnule doctor, ce șanse am?- Fac operaţia asta a suta oară!- Oh, atunci sunt liniștit!- E și normal! Odată și-odată trebuie să-mi reușească!