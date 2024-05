Costică și Ion ies din cârciumă și întreabă polițistul din colțul străzii:- Șefule, nu te supăra, mai circulă tramvaiele?- Da, domnilor, circulă.- Ia auzi, Costică, hai să mai bem o sticlă!Ies și mai parfumați, după două ceasuri și se duc din nou la polițist:- Șefule, nu te supăra, mai circulă tramvaiele?- Circulă domnilor, circulă.- I-auzi, Costică, hai să mai bem o sticlă!Intră în cârciumă, mai beau ce mai beau și într-un târziu ies și cum se îndreptau spre polițist, acesta le-o ia înainte:- Nu mai circulă tramvaiele, că-i ora trei…- I-auzi, Costică, hai să traversăm!O bancnotă de un leu și una de cinci sute de lei se întâlnesc:- Și... ce-ai mai făcut? întreabă cea de 1 leu.- Eh, păi prin cazinouri, am fost și într-o croazieră pe Dunăre, m-am plimbat apoi cu o tipă bună prin mall-urile din București, am fost și prin provincie la Pietroasele, am fost și pe la munte, de-astea... Tu, care mai e viața ta?- Hmm, cele obișnuite... biserică, biserică, biserică...Se întâlnesc doi amici pe stradă:- Măi, tu știi ce este un stilist?- Da! Un moldovean care ține cu Steaua!Trei prieteni se întâlnesc să-l inițieze pe cel mai nou dintre ei în lumea familiștilor:Primul: - Soția mea se uita la cei trei mușchetari și a născut tripleți!Al doilea: - Soția mea se uita la Albă ca Zăpada și cei şapte pitici și a născut şapte copii!Al treilea: - Aoleo, soția mea se uită la 101 dalmațieni!