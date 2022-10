Când blonda este grav bolnavă, iar soţul nu crede

La doctor, o blondă:- Dom’ doctor, am o problemă, nu-mi ajunge numai bărbatul meu.- Nicio problemă, s-au mai văzut cazuri, luați-vă un amant.- Păi... am.- Și cu bărbat, și cu amant tot nu v-ajunge?- Păi… nu…- Bine, s-au mai văzut cazuri, mai luați-vă unul…- Păi... mai am…- Și cu doi amanți, și cu bărbat tot nu v-ajunge?!- Păi, nu prea…- Bine, s-au mai văzut cazuri, mai luați unul…- Păi, mai am……- Cu trei amanți, și un bărbat tot nu-ți ajunge????- Păi… nu…..- Femeie, înseamnă că ești bolnavă!!!!!- Păi de-aia am venit la dumneavoastră, dați-mi și mie o adeverință că sunt bolnavă, că bărbatul meu zice că sunt uşuratică!