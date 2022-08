Profesoara de logică îi întreabă pe copiii din clasă care este cel mai rapid lucru din lume. Din penultima bancă, Ionel spune:- Gândul, doamna profesoară!- Gândul? De ce crezi asta, Ionel?- Păi, ştiţi, doamna profesoară, am fost odată acasă şi m-am gândit la America şi imediat am ajuns acolo.- Bravo, Ionel! Ai un 10 de la mine! Altcineva?Măriuca, din prima bancă, spune:- Cel mai rapid lucru din lume este lumina, doamna profesoară.- Lumina? De ce crezi asta, Măriuca?- Păi, doamna profesoară, am fost odată acasă şi am aprins lumina şi în aceeaşi clipă a fost plin de lumină peste tot.- Bravo, Măriuca! Ai şi tu un 10 de la mine! Altcineva?La care, Bulă, din ultima bancă, spune:- Eu cred că diareea e cea mai rapidă din lume.- Cum, ce-ai spus, Bulă? Diareea?! De ce crezi asta?- Păi, doamna profesoară, am ajuns odată acasă şi nu am avut timp nici să aprind lumina şi nici să mă gândesc la ceva, că m-am şi scăpat pe mine!