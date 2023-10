Ce este căsătoria? Mai bine ca un copil nu ştie nimeni!

1. Ce e căsătoria? Căsătoria e când păstrezi fata şi nu trebuie să le-o mai dai înapoi părinţilor ei.2. Ce fac îndrăgostiţii la prima întâlnire? La prima întâlnire îşi spun numai minciuni unul altuia şi asta îi face suficient de interesaţi să se mai vadă şi a doua oară.3. De ce se îndrăgostesc oamenii? Nimeni nu ştie de ce se întâmplă, dar am auzit că are legătură cu felul în care miroşi. De asta parfumul şi deodorantul sunt aşa de cumpărate.4. Mi se pare că trage cineva cu o săgeată în tine sau ceva de genul ăsta, dar restul nu e chiar aşa de dureros.5. De ce se ţin îndrăgostiţii de mână? Le e teamă să nu le cadă verighetele, pentru că au dat o grămadă de bani pe ele.6. Când poţi să săruţi pe cineva? Nu ar trebui să săruţi niciodată o fată, înainte de a avea suficienţi bani ca să-i cumperi un inel şi un videoplayer, pentru că o să vrea să vadă imagini de la nuntă.7. Mă ia durerea de cap când mă gândesc la asta. Sunt doar un copil. Nu am nevoie de astfel de necazuri.