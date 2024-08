Ce ne-am face fără mamele noastre…

vTot ce am avut vreodată nevoie să învăţ, am învăţat de la mama...M-a învăţat să apreciez un lucru bine făcut: Dacă tot vă omorâţi, omorâţi-vă afară! Abia am terminat curăţenia!M-a învăţat religie: Roagă-te să iasă pata asta de pe covor!M-a învăţat logică: Pentru că eu am spus! Şi gata!M-a învăţat să prezic viitorul: Să foloseşti mereu lenjerie curată, în caz că vreodată ţi se întâmplă vreun accident”.M-a învăţat ironia: Mai plângi mult şi atunci chiar o să-ţi dau un motiv să plângi!M-a învăţat să fac economii: Păstrează lacrimile pentru când voi muri eu.M-a învăţat osmoză: Închide gura şi ia şi mănâncă!M-a învăţat contorsionism: Mai uită-te şi tu de jur împrejurul tău...M-a învăţat ventrilogia: Nu-mi răspunde înapoi! Taci din gură şi spune: de ce ai făcut asta?M-a învăţat deontologia: Dacă încă o dată mai vorbeşti neîntrebat, îţi lipesc dinţii de perete!M-a învăţat linia dreaptă: Îţi trag o palmă de te îndrepţi imediat!