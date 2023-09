Cea mai bună rețetă de slăbit

Se duce Bulă la doctor, să-i dea o rețetă pentru slăbit.- În fiecare dimineață, trebuie să alergi opt kilometri, zice doctorul. Peste un an, vino să evaluăm rezultatele.Trece un an, doctorul primește un telefon de la Bulă.- Știți, nu pot să mai vin astăzi.- De ce? întreabă doctorul. Ai făcut ce ți-am spus?- Aici este problema, am ajuns prea departe, sunt la 3.000 de kilometri de casă.