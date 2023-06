Cea mai tare discuţie între bătrâni

Doi bătrâni discută. Zice unul:- Și am fost aseară la un restaurant superb. Mâncarea a fost deosebit de gustoasă, muzică bună, servirea excepțională, totul ca la carte!- Care-i numele restaurantului? întreabă celălalt.- Vai, ce-mi scapă, am un lapsus, zi repede un nume de floare…- Crizantemă!- Nu!- Liliac!- Nu!- Viorea!- Nu, nu…- Margaretă!- Asta e!! Margareto, care-i numele restaurantului la care am fost aseară?