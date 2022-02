Cea mai tare dovadă de iubire

O femeie vine la preot şi se plânge că soţul o înşală.Preotul îi spune:- Nu cred una ca asta, el, aşa om cumsecade!- Da, părinte, păi uite, am şi dovada - şi scoate o pereche de chiloţi femeieşti.- Bine, am să-l chem şi am să discut cu el.Iar chiloţii i-a luat în semn de dovadă şi i-a pus în buzunar.Ajunge el acasă, copilul cere nişte mărunţiş pentru îngheţată, iar deoarece mama nu avea mărunt, preotul îi spune:- Maria, ia din haina mea, că pare-se că aveam ceva mărunt.Se duce Maria, bagă mâna în buzunarul hainei şi acolo găseşte chiloţii. Îi ia, se apropie de soţ şi-l sărută. El, nedumerit de cele întâmplate şi mai ales de reacţia ei, a amuţit, gândindu-se cum să-i explice neînţelegerea, iar ea:- Nu ştiam, dragule, că mă iubeşti aşa tare, încât şi chiloţii mei îi porţi cu tine!