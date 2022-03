Cum să îţi enervezi părinţii din câteva mişcări

Bulă nu este un elev silitor, motiv pentru care ia note mici. Vine el de la şcoală şi îi zice lui taică-su:- Tată, tată! Am luat un doi la matematică!Taică-su îi trage o mamă de bătaie.A doua zi, vine Bulă şi zice:- Tată, tată! Am luat un doi la geografie!Taică-su îi trage iar o mamă de bătaie!A treia zi vine Bulă acasă şi zice:- Tată, tată! Am luat un zece la muzică!La care taică-su iar îi trage o palmă şi zice:- După cele întâmplate, tu mai ai chef de cântat?!