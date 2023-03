Cum scapi de arsura de pe spatele unei tigăi

Pentru cei care se întreabă cum am rezolvat problema unei tigăi arse pe spate, să ştiţi că este foarte simplu şi vă voi oferi paşii necesari. Am fiert 10 litri de apă, am adăugat două linguri de oţet, o lingură de bicarbonat de sodiu, două căni de cola şi jumătate de cană de suc de lămâie, apoi am amestecat totul bine. Am aşteptat trei minute, am pus tigaia în soluţie 45 de minute, apoi am adăugat un sfert de cană de înălbitor în amestec. Apoi am periat-o cu o periuţă de dinţi foarte fermă şi am pus-o înapoi în lichid pentru încă 25 de minute. Am scos tigaia, am clătit-o, şi arăta la fel. Aşa că am aruncat-o şi mi-am cumpărat una nouă.