HOROSCOPUL MARINARILOR

Berbec: Privește orizontul și aruncă ancora bine de tot în realitate, căci după multele luni petrecute departe de casă se anunță furtuni din toate părțile. Nu agita și mai mult apele când vine vorba de partenera de viață, ci din contră, așteaptă să treacă vremea rea și abia apoi aventurează-te în larg să faci reproșuri.Taur: Tornadă puternică în relația cu ființa iubită, în condițiie în care a cam bătut vântul în ultima perioadă la capitolul cadouri. E drept că distanța este motivul principal, dar măcar tandrețea să se simtă chiar și peste mări și țări. O vorbă dulce va goni mereu norii negri din calea voastră, dar bijuteriile opresc chiar și un uragan.Gemeni: Doar câteva grade spre sud, căci începi să te îndrepți spre o destinație unde nu vrei să ajungi. Nu contează ce curenți se schimbă, tu trebuie să ajungi negreșit la soarele tău. Există totuși un far în viața ta care te aduce mereu cu picioarele pe pământ. Și are și ochii ca marea…Rac: Orice cuvânt scoți pe gură este mai ceva ca un vapor scufundat. Nu numai că îți vei face rău ție, dar va suferi și echipajul din viața ta. Așadar, mai bine faci ce trebuie, fără să ancorezi în porturi despre care nu cunoști foarte multe. După un voiaj lung totul e mai tentant, însă grijă mare!Leu: Încă de când pleci în voiaj și până te întorci te gândești la ea. Ea îți dă chef de viață, te face să visezi la clipe memorabile. Te ajută să te distrezi cât vrei și datorită ei îți îndeplinești toate dorințele. Și unde mai pui că și partenera ta de viață o vrea în viața voastră! Vorbim despre viitoarea ta vacanță, evident!Fecioară: SOS! O vestă de salvare este tot ce ai nevoie acum. Simți că te scufunzi în tristețe, însă cineva te va ajuta să treci cu bine peste perioada în care simți că te îneci. Să fie mica sirenă? Nici binoclu nu-ți trebuie, căci se va afișa în fața ta mai ceva ca-n povești.Balanță: Aruncă parâma, leagul vasul și distrează-te. E momentul tău binemeritat după un an de muncă asiduă. Ai mare grijă să nu cheltuiești toți banii, căci tentațiile sunt precum rechinii: te mănâncă de viu dacă nu te ferești de ele!Scorpion: O ciocnire între părerile tale și cele ale unui prieten se lasă cu pagube. Vă veți supăra unul pe celălalt, motiv pentru care veți fi ca valurile în timpul furtunii. Cel mai bine vă împăcați și veți simți din nou că plutiți.Săgetător: Ce este val, ca valul trece. Sau mai bine zis nu care cumva să te lași dus de val. Te afli la cârma propriei vieți, motiv pentru care deciziile pe care le iei sunt în totalitate bazate pe sentimente, uneori nu prea bune. Ce răsărit frumos se vede la orizont!Capricorn: Apele liniștite nu dau naștere unui bun marinar. Primește cu bucurie în viața ta orice provocare, căci așa se creează drumul tău spre a fi comandantul unei vieți împlinite. Gata, cadeția s-a terminat, ia-ți soarta în propriile mâini.Vărsător: Ai mare grijă la curenții din adâncul sufletului tău, căci vor scoate la suprafață multe lucruri nefolositoare. Nu mai răscoli fundul mării, nimic bun nu vei găsi. Comorile sunt la suprafață, în cazul tău. Din moment ce soarele strălucește, viața ta este perfectă.Pești: Un vapor cu prea mulți marinari la bord nu este o idee bună. De aceea, limitează-te la câțiva prieteni buni, care să fie acolo pentru tine indiferent că treci prin ape limpezi sau tulburi. Debarcarea este o soluție atunci când nu mai sunteți pe aceleași lungimi de undă.