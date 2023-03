HOROSCOPUL ZILEI. Ce prezic astrele JOI

Berbec: O să vă înțelegeți mai bine cu grupul și poate plecați pe undeva în excursie, în concediu, acum cum obișnuiați în anii trecuți. Poate faceți comandă de nopi articole, să redecorați interiorul casei.Taur: Se poate să mai aveți de dat un examen, poate-l amânați dacă a intervenit ceva și nu vă puteți prezenta când a fost programat. O să mai semnați un act, deci se anunţă zi de rezolvat aspecte.Gemeni: Noutăți la capitolul sentimente. Revine cineva care nu poate să trăiască fără voi și probabil nici voi fără acel cineva. Se poate să primiți bani din urmă, dar să și plătiți facturi de care uitaserăți.Rac: Vă recăpătați forțele, că o să aflați cu ce probleme de sănătate vă confruntați și o să luați tratamentul adecvat. Încep să se rezolve o serie de lucruri și o să puteți da drumul proiectelor noi.Leu: Prezența cuiva o să vă aducă un plus de bună dispoziție și o să aveți probabil o idee de afaceri pe care s-o analizaţi zilele astea. O să vă bucurați de suport din partea unor oameni care-au fost alături de voi.Fecioară: Vă vor fi recunoscute meritele în public, chiar și pe net, și o să primiți și bani drept recompensă. Se poate să vă alăturați unei echipe să puneți umărul la o treabă, un proiect de anvergură.Balanță: O să puteți pleca într-o vacanță sau chiar și cu treabă și să rezolvați și probleme rămase în aer de acum vreo lună și ceva. Sunt câteva lucruri de pus la punct, să luați aprobări.Scorpion: O să primiți un rezultat de la școală, de la vreun interviu, de la agentul care v-a găsit de lucru și o să știți ce aveți de făcut. O să primiți o confirmare de la vreo agenție de turism că vi s-au rezervat bilete.Săgetător: Cineva care a dispărut o vreme din peisaj pentru că nu v-ați mai înțeles revine și promite să trăiți în bună înțelegere. Relația cu anturajul pare mai destinsă.Capricorn: Poate ați reușit s-aduceți un plus de confort și să arate și mai bine locuința voastră că aveați un fond rezervat acestui capitol - casă. Se poate să renegociați un contract.Vărsător: Cineva care și-a pus mari speranțe în viitorul vostru împreună vă caută și chiar o să descoperiți un numitor comun. Încă mai sunt lucruri de rezolvat la serviciu ca să vă luați banii.Pești: E momentul să vă îngrijiți de sănătate, să vedeți cum stați, mai ales dacă avertismente au tot fost. E posibil să luați bani și să aveți astfel bugetul necesar pentru cheltuielile neprevăzute din perioada aceasta.