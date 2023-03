HOROSCOPUL ZILEI. Ce prezic astrele MARȚI

Berbec. E animație, vin solicitări din toate direcțiile și se poate să vă fi propus și voi să rezolvați mai multe chestiuni decât de obicei, și o să aveți succes. Se vine cu oferte de muncă, pot fi lucruri pe care să le faceți cu plăcere și să câștigați banii mai ușor.Taur. Vin de undeva niște bani, pot fi din salariu sau dintr-o altă sursă paralelă cu serviciul, și o să vă descurcați cu cheltuielile, că tot se apropie sărbătorile. E momentul să scăpați de toate restanțele, atât materiale, cât și sufletești.Gemeni. Vi se propune o afacere care v-ar propulsa în carieră și v-ar asigura și venituri consistente. O să vă implicați într-o activitate care va atrage privirile asupra voastră și o să vă bucurați de un plus de celebritate.Rac. Apar noi provocări care să vă țină în priză și să dați randament bun, atât la slujbă, cât și în particular, și o să se vadă cât de curând rezultatele. Poate vă ocupați de mașină, să o reparați, vă luați alta sau cumpărați alte lucruri utile, electrocasnice pentru casă.Leu. Încep să se vadă rezultatele muncii voastre, și o să vă treziți cu oferte, cu recompense din partea șefilor care s-au convins că ați muncit cu devotament. Se poate să primiți un bonus că ați depășit un barem, o normă la serviciu, și o să se găsească o formă de compensare.Fecioară. Se poate să vi se aprobe un credit bancar și să vi se rezolve problema locuinței, pentru că sunt chestiuni mai vechi care v-au ținut pe loc și n-ați putut să faceți ceva cu locuința. Vă invită cineva la un eveniment festiv care v-ar da un alt impuls de bucurie.Balanţă. E lume multă care vă solicită, și ca să faceți treabă, și ca să vă distrați împreună. Poate plecați într-un concediu și o să vă faceți program, rezervări, vă consultați în privința asta. Se poate să aveți o discuție între patru ochi cu cineva care vrea să aveți o relație de cuplu, poate chiar pe viață.Scorpion. O să vă bucurați de suport afectiv din partea unor persoane care vor să vă scutească de un efort și o să vi se pară viața mai ușoară, o să vă mai ocupați și de voi. Apare cineva care o să vă stârnească fluturași la stomac și poate se creionează o relație care să vă facă fericiți.Săgetător. Vești bune de la oameni cărora le pasă de voi, o să vă sincronizați la activitățile care vă fac plăcere, pentru că v-ați propus să petreceți mai mult timp împreună. Vi se fac oferte de lucru și ceva o să vi se pară atrăgător dintre toate acestea. Se poate să vă dați acceptul zilele astea.Capricorn. Poate căutați online diverse piese de mobilier sau alte lucruri utile și frumoase, decorative pentru interiorul locuinței, ca să vă înnoiți casa de Paște. Ați putea rezolva o problemă care ține de un act de proprietate, de moștenire, poate faceți o donație.Vărsător. Preocupările de grup sunt valoroase în perioada asta și o să faceți echipă cu cei care aderă la ideile voastre, poate o să vorbiți în public, vă duceți la interviu și o să aveți succes. O să strângeți relațiile cu rudele apropiate și veți pune umărul la evenimentele care vor avea loc în curând.Peşti. Se poate să vă alegeți cu niște colaborări. Oricum apar surse de bani, pot fi și niște restanțe care să se întoarcă la voi, după ce-ați tot făcut demersuri în direcția asta. Se poate să faceți rost de o colaborare și acei bani în plus or să vă folosească să ieșiți cu ai voștri pe undeva.