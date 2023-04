Ion, mărturisiri emoţionante pe patul de moarte

Ion se afla pe patul de moarte.Maria, ca întotdeauna, nelipsită de lângă el.La un moment dat Ion se trezeşte din comă şi are o revelaţie:- Dragă Marie, tu mereu ai fost lângă mine! Când am pierdut casa la cărţi ai fost lângă mine. Când m-a dat afară de la serviciu ai fost lângă mine, când am fost bolnav mereu ai fost lângă mine, un minut nu ai lipsit. Marie, ştii ce? Eu cred că tu îmi porţi ghinion!