Jurnalul unui simplu român, într-o zi de iarnă

8:00 Am făcut un om de zăpadă.8:10 O feministă a trecut și m-a întrebat de ce nu am făcut o femeie de zăpadă.8:15 Am făcut și o femeie de zăpadă.8:17 Doica vecinilor zice că sânii femeii de zăpadă sunt prea voluptuoși, să îi ascund.8:20 Tânărul gay din apropiere a murmurat că ar fi putut fi doi oameni de zăpadă, în loc de o pereche.8:25 Veganii de la numărul 12 s-au plâns de nas. „Morcovii sunt pentru hrană, nu pentru decorarea figurilor de zăpadă.”8:28 Sunt numit rasist, deoarece perechea de zăpadă este albă.8:33 Musulmanul de la colțul străzii dorește ca femeia de zăpadă să poarte un voal.8:40 Cineva cheamă poliția. Un echipaj vine pentru a vedea ce se întâmplă.8:42 Îmi spun că mătura din mâna omului de zăpadă trebuie îndepărtată deoarece ar putea fi folosită ca armă albă. Am bombănit câte ceva.8:52 Telefonul meu și mătura sunt apoi confiscate și sunt luat într-o mașină de poliție.8:53 Vecinii mei aplaudă.9:00 La știri sunt prezentat ca presupus terorist care creează probleme în timpul acestor condiții dificile de iarnă.9:10 Sunt interogat dacă am vreun complice.9:29 Un grup jihadist mai puțin cunoscut susține că a fost complotul lor.Nici iarna nu mai e ce a fost!