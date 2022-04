Mariana vrea să se angajeze. Are şi CV!

Nume: Mariana GhițulescuPrenume: Ăăăă…. Mery. Mai e uni caremi zice Măria da ăie e tzărani cocalari.Tata: e Şef dă Şef. Tot cartieru îl ştie că e kel mai TareMama: In Italea la munkData naşterii: Stai calm că am peste optîşpe aniLocul naşterii: LA Spital da sa desfintat. Akm e un moll jmeker akoloAdresa: printesikata@iahu.komTelefon: Am. AifonStarea civilă: Înt-r-o relație cu GigiTheKiler da numa din knd ân kndLiceul absolvit: Inka nooHobby: Am avut doo, da nu mai ştiu unde l-eam pusScriitori preferați: K-patos, marutza, Rzvan shi DannyMuzica preferată: Gutza, mInune Salam, e mai multzi de care âmi placeDoresc să lucrez ca: ceva la biroo ka sa nu se soopere tatyAptitudini: am fost knd eram mică la Bucegi, la aptitudine de mai sus de omie de metriiLimbi străine: Limbi da, străine nuMateria preferată: AurVenit lunar: Da. Deji uneori mai ântarzie si mă panikez.