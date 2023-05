„Rețetă” pentru a deveni milionar cât ai clipi

- Bulă, ești milionar! Cum te-ai îmbogățit în SUA?- A fost greu. Aveam doar 10 cenți. Am cumpărat cu ei două mere murdare. Le-am spălat și le-am vândut cu 50 de cenți fiecare.- Și apoi?- Apoi am cumpărat 10 mere murdare. Le-am spălat și, din nou, le-am vândut cu jumătate de dolar fiecare.- Frumos! Și apoi ce ai făcut?- După ce am cumpărat 50 de mere murdare, am primit un telefon și am fost anunțat că a murit o mătușă și mi-a lăsat trei milioane de dolari.