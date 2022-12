Soţia te scapă din orice încurcătură

Ion se foiește în pat lângă Maria și nu poate adormi.- Ioane, de ce nu poți dormi?- Tu, Mărie, cum să-ți spun io ție, am o datorie de 2.000 de lei la vecinul Petre, trebuie să-i dau banii mâine dimineaţă că lui îi trebuiesc neapărat, da’ io nu-i am. Și mă tot gândesc cum să fac.- Mă Ioane, stai tu liniștit că rezolv eu problema asta.Se scoală Maria, iese în cămeșa de noapte pe pragul casei și începe să strige:- Mă, Petre, mă!Aude Petre că îl strigă cineva și iese afară.- Mărie, tu ești?- Io-s, mă, Petre.- Da’ ce-i baiu?- Stai să te întreb ceva. Are Ion al meu o datorie la tine?- Are.- Și trăbă să ți-o plătească dimineață?- Trăbă!- No, auzi mă, Petre. Să ştii că Ion nu are de unde să-ți deie banii.Intră Maria în casă și-i zice lu Ion:- No Ioane, culcă-te tu liniștit că amu’ nu mai doarme Petre.