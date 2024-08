Doctorul are o vizită la domiciliu, intră în dormitor cu pacienta, lăsându-l pe soțul foarte agitat să aștepte afară.Peste două minute, doctorul iese din dormitor și cere un cuțit de bucătărie. Soțul se execută și doctorul dispare din nou în dormitor. Peste puțin timp iese din nou, de data asta cerând un ciocan și-o daltă.Soțul dă fuga până jos și se întoarce cu un ciocan și o daltă.Acum bietul om era într-o groaznică stare de agitație.Doctorul reintră în dormitor, reapare din nou după vreo cinci minute.- Îmi pare rău, spune el. Mă tem că am nevoie de o rangă.- O rangă?!! țipă soțul cu glasul sugrumat. Ce are? Spuneți-mi și mie.- N-am avut cum să constat, a spus doctorul. Încerc de atunci să-mi deschid trusa.