12 curiozități despre faimosul joc de Blackjack

Dacă ești pasionat de Blackjack, sau dacă nu l-ai încercat până acum, dar vrei să afli detalii despre acest joc, poți citi mai jos 12 lucruri foarte interesante:

1. Să începem cu începutul, care nu se știe exact când a fost. Există mai multe teorii. Cea mai populară este cea potrivit căreia jocul de Blackjack a apărut în secolul al VII-lea în Franța și era cunoscut sub numele de "vingt-et-un" (douăzeci și unu). Este logic, având în vedere obiectivul de a face 21 de puncte. Numele de ”Blackjack” a fost dat abia în 1920, după aproximativ trei sute de ani, pentru că cea mai valoroasă carte era un valet (Jack) de inimă neagră.



2. „Rinconete y Cortadillo”, scrisă de Miguel de Cervantes, a fost prima nuvelă în care s-a scris despre Blackjack. Autorul lui „Don Quijote” povestește despre un joc numit „veintiuna”, foarte asemănător cu „21” din ziua de astăzi, în care erau scoase din pachet toate cărțile de 10.



3. Napoleon Bonaparte a fost una dintre personalitățile pasionate de Blackjack. Practica acest joc mai ales în perioadele de pace, dar și pe timp de război, între lupte. Era o modalitate de relaxare preferată de marele conducător. Paradoxal este că Napoleon le interzicea soldaților să joace, pentru că era o activitate care îi distrăgea de la adevărata misiune.

















6. S-au făcut mai multe studii în care au fost analizate șansele de câștig. Concluzia: matematic, din 100 de mâini, dealerul ar trebui să 48, iar jucătorul 44. În Blackjack este posibilă și „remiza”, adică banii pariați sunt înapoiați. Dar dealerul are un avantaj mai consistent în realitate, întrucât „mută” în momentul în care se cunosc toate cărțile jucătorului. De exemplu, dacă jucătorul are 15 și s-a oprit, dealerului îi este suficientă valoarea 16 pentru a câștiga. Dacă reprezentantul casei nu ar cunoaște acest lucru, ar putea trage carte și după ce face 16 și ar putea depăși 21. 4. Primul joc de blackjack online a fost lansat în 1996, odată cu apariția primului cazino online. Să nu te gândești că avea grafica celor din prezent. Era ceva adaptat la posibilităților acelui an, dar experiența vizuală s-a modernizat o dată cu timpul. Un moment revoluționar a fost reprezentat de introducerea secțiunii live în cazinourile de pe internet. Dacă intri pe Frank Casino online vei putea vedea la ce nivel s-a ajuns în domeniul jocurilor cu dealer uman.5. Apropo de mesele live, ele sunt foarte populare în rândul clienților cazinourilor online, întrucât oferă cele mai bune șanse de câștig. În medie, avantajul casei este de 0.5%, însă vorbim despre un avantaj teoretic, valabil numai în cazul în care jucătorul este expert. Spre deosebite de ruletă sau de păcănele, la Blackjack contează foarte mult cunoștințele și abilitățile practicantului.6. S-au făcut mai multe studii în care au fost analizate șansele de câștig. Concluzia: matematic, din 100 de mâini, dealerul ar trebui să 48, iar jucătorul 44. În Blackjack este posibilă și „remiza”, adică banii pariați sunt înapoiați. Dar dealerul are un avantaj mai consistent în realitate, întrucât „mută” în momentul în care se cunosc toate cărțile jucătorului. De exemplu, dacă jucătorul are 15 și s-a oprit, dealerului îi este suficientă valoarea 16 pentru a câștiga. Dacă reprezentantul casei nu ar cunoaște acest lucru, ar putea trage carte și după ce face 16 și ar putea depăși 21.













7. Statistic, cea mai slabă mână din Blackjack este un punctaj de 16. Este logic: dacă mai ceri o carte, sunt puține variante care nu aduc „Bust-ul” (depășirea valorii 21), respectiv 5, 4, 3, 2 și As. Asul nu te ajută cu nimic, pentru că ai face 17. Nici doiarul nu e foarte avantajos. Pierzi garantat dacă tragi 6, 7, 8, 9, 10, J, Q și K.



8. După prima împărțire a cărților, ai la dispoziție următoarele opțiuni: hit (mai ceri o carte), stand (te oprești), split (împarți cele două cărți în două mâini și mai primești câte o carte pentru fiecare mână), double down (dublezi valoarea pariului), surrender (te „arunci”) și take insurance (în cazul în care cartea vizibilă a dealerului este As, poți cumpăra o asigurare pentru situația în care acesta va face Blackjack).

















9. La jocul de Blackjack sunt de patru ori mai multe cărți cu valoarea de 10 decât orice altă carte. Știm că nu am descoperit apa caldă, dar este o observație interesantă. Cu cât sunt folosite mai multe pachete de cărți, cu atât avantajul casei este mai mare, pentru că e tot mai greu de apreciat probabilitatea de a trage o anumită valoare.



10. Pe vremuri, jucătorii foarte iscusiți numărau cărțile la Blackjack. Concret, acordau un punctaj fiecărei cărți și le era mai ușor să țină socoteala la ce mai era în pachet. Astfel, știau cu exactitate dacă e bine să opteze pentru hit sau pentru stand. Această practică este aproape imposibil de aplicat de când se folosesc simultan mai multe pachete de cărți. La jocul electronic nici nu se pune problema.



11. Barona Casino din San Diego a interzis mai mulți jucători pe care i-a prins numărând cărțile. Întrucât regulamentul nu pedepsește „negru pe alb” strategia, proprietarii cazinoului au găsit de cuviință să se revanșeze față de clienții „nedreptățiți” acordându-le cazare gratuită în hotelul Barona, dar și dreptul de a mânca și bea acolo fără a plăti vreun ban. Aceștia au voie să joace orice alt joc în afară de Blackjack.



12. Într-un pachet de cărți la Blackjack sunt 52 de cărți, exact câte săptămâni sunt într-un an. De asemenea, cărțile sunt de patru feluri (inimă neagră, inimă roșie, romb, treflă). Tot atâtea anotimpuri sunt într-un an. Asemănarea cu un calendar merge și mai departe: în pachet cărțile sunt de 12 valori, dacă scoatem din ecuație Asul, care are un statut aparte. Un an are 12 luni...

Blackjack-ul este unul dintre cele mai îndrăgite jocuri de cărți, atât pe internet, cât și în cazinourile terestre. Este simplu de înțeles, dar, în același timp, pune jucătorul la încercare, întrucât deciziile acestuia, bazate pe calcule matematice sau pe inspirația de moment, sunt aproape la fel de importante ca și norocul.