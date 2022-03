Acum frizeriile și saloanele din Constanța pot fi mai ușor găsite prin aplicația Stailer!

Stailer, aplicație și platformă lansată în toată țara, are în lista sa 41 de orașe și pentru fiecare dintre acestea saloane de hair and beauty diverse. Atât pentru femei, cât și pentru bărbați Stailer se va dovedi a fi un real ajutor.Stailer aduce în atenția noastră nu doar o metodă facilă de a realiza o programare la orice frizerie Constanta sau salon de hair and beauty. Este vorba și despre tendința actuală în rândul publicului, de a opta pentru digitalizare. Ați observat cu toții, probabil, că dacă aveți o programare efectuată aveți întâietate, nu mai stați la cozi, practic nu mai pierdeți vremea.Digitalizarea programărilor înseamnă, de asemenea, o modalitate prin care să fiți practici. Pentru că până nu demult obișnuiați să sunați la saloane, căutați online recenzii, date de contact, vă setați alarme încât să sunați într-un interval de timp optim la recepția unui salon. Acum însă, toți acești pași inutili sunt excluși.Stailer este platformă și aplicație dedicată. După ce accesați pagina sau aplicația introduceți datele conform cărora să fie realizate căutările. Iar filtrul activ face minunea, în sensul în care în câteva clipe afișează acele saloane ce sunt disponibile în ziua și ora dorite de voi. Mai mult decât atât, fiecare salon înscris aici este prezentat cu toate detaliile incluse: fotografii, durata unui serviciu, costul de asemenea.După ce ați ales salonul care vă convine mai rămâne să setați programarea. Iar pentru asta vă va fi la fel de ușor. Fără să sunați și cu o confimare imediat primită, direct din pagină sau din aplicație aveți posibilitatea de a seta totul. În plus, dacă v-ați creat și un cont de utilizator, aici puteți seta și remindere pentru programările efectuate.Stailer nu va presupune plata de taxe, comisioane, de abonamente. Este 100% gratuit, atât pentru utilizatorii noi, cât și pentru cei care au o mare frecvență în programările efectuate la saloanele de hair and beauty. Fie că vă veți întoarce la aplicație ocazional sau nu, totul este gratuit. De aici instalezi aplicatia Stailer - disponibilă în App Store, App Gallery sau Magazin Play. Durează nu mai mult de câteva secunde să descărcați, instalați și să începeți să folosiți aplicația.Înțelegem că timpul nu ne permite să facem câte ne-am dori în decursul unei zile. Trăim frustrarea că uităm unele taskuri. Deși aparent banale, acestea ajung să fie amânate atât de mult, încât ne programăm la salon pentru o schimbare de look cu mult mai târziu decât momentul în care ne-am propus acest lucru.Stailer este o cale mai rapidă de a realiza acele programări la salon. Este noua metodă, noua modă, mult mai eficientă decât oricare altă metodă încercată până acum. Dacă sunteți curioși cum funcționează, testați! Detalii complete și un ghid despre cum să folosiți plaforma veți găsi și în pagina oficială, stailer.ro.Contact: support@stailer.ro