Erori comune ale pariorilor care pot fi corectate cu ușurință

Cred că în jocurile de noroc funcționează principiul compensației În general, pasionații de gambling tind să creadă că jocurile funcționează după principiul compensației. De aceea, cei care joacă la ruletă insistă să parieze pe roșu după o serie de învârtiri în care bila s-a oprit pe negru. La fel, dacă se dă cu banul, există percepția că după câteva aruncări în care a ieșit cap va ieși pajură. De fapt, rezultatul unei aruncări nu are nicio legătură cu ce s-a întâmplat în aruncările precedente. Totul se ia de la zero. În pariurile sportive, unii cred că dacă în primele cinci meciuri din etapă s-au marcat sub 2,5 goluri, ar trebui ca în al șaselea să se înscrie peste 2.5 goluri.



Spre deosebire de cei care pariază pe ruletă sau pe aruncatul monedei, cine pariază pe evenimente sportive are o șansă reală să „ghicească” rezultatul unui meci. Numărul de goluri poate fi anticipat prin analizarea atentă a partidei respective. Echipele au un trecut în ceea ce privește golurile marcate și golurile primite, au apărări/ofensive puternice sau slabe. Așadar, scorul unui meci nu este absolut întâmplător. Greșeala de a crede în principiul compensației poate fi reparată prin studierea și punerea în context a statisticii și a informațiilor relevante.











Joacă bilete cu multe selecții Reducerea ponderii hazardului în deznodământul unui pariu este posibilă doar dacă pe bilet este o singură selecție. Mulți pariori pun, însă, bilete cu multe selecții, visând să obțină câștiguri mari cu o miză relativ mică. De exemplu, cineva obișnuit să joace pariuri de tip acumulator nu are nicio problemă să pună 10 lei pe un bilet pe care sunt zece selecții cu cotă 2.00. El se gândește că nu este mare pagubă dacă pierde 10 lei. În schimb, dacă biletul va fi câștigător, câștigul ar fi mare.



În schimb, respectivul parior s-ar codi să aplice strategia „Easy Money” pe zece meciuri cu cota 2.00, pornind de la o miză de 10 lei (să mizeze de fiecare dată tot bugetul pe bilet). Probabil că ar spune că nu este nicio șansă de reușită. Și nu ar greși! Este greu să ai o serie de zece pariuri câștigate pe cote de 1.50, d-apoi de 2.00! Ei bine, a pune zece meciuri pe bilet este exact același lucru ca și a integra acele partide în strategia Easy Money. Dacă nu iese un meci, totul este pierdut. Așa cum spuneam, ideal este ca pe bilet să fie o singură selecție. Sunt acceptabile până la trei selecții.







Abuzează de Cash Out O altă eroare comună a pariorilor este abuzul de Cash Out. Această funcție permite închiderea pariului înainte de sfârșitul meciului. Să spunem că cineva pariază pe victoria lui Real Madrid contra lui Villarreal. Dacă „albii” deschid scorul, atunci biletul este câștigător. Dacă ar fi închis prin Cash Out, s-ar beneficia de un profit mai mic decât cel obținut dacă pariul ar fi lăsat până la final. Mulți apelează însă la această soluție pentru a fi siguri de câștig. „Dacă egalează Villarreal?”



S-a constatat că jucătorii care recurg foarte des la Cash Out au mai mult de pierdut decât de câștigat, pe termen lung. Cel mai bine ar fi ca ei să aibă încredere în judecata lor inițială și să lase biletul până la final. O altă variantă ar fi să se apeleze la Cash Out parțial (acolo unde există această opțiune), prin care se poate închide pariul doar pe o parte din miză.







Nu retrag bani când obțin un câștig Primul lucru de care trebuie să fie conștient un parior este că bookmakerii au mereu avantaj pe termen lung. Așadar, sunt șanse matematice ca un câștig mai mare să fie pierdut dacă nu este retras. Mulți nu conștientizează că suma afișată în balanța contului reprezintă, de fapt, banii lor, nu doar niște cifre pe un ecran. Astfel, dacă alimentează contul cu 100 de lei, ajung la 1.200 de lei și apoi se întorc la 100, ei spun că nu au pierdut nimic. În realitate, au pierdut 1.100 de lei, care la un moment dat erau ai lor și puteau fi retrași.



Se spune că banii nu mai sunt judecați la adevărata lor valoare în online. Sunt pariori care mizează fără nicio emoție 100 de lei pe un bilet pe internet, deși în viața reală le-ar tremura mâna dacă ar ține o bancnotă de asemenea valoare. Soluția pentru această greșeală este foarte simplă: banii din cont trebuie vizualizați fizic, iar orice câștig mai însemnat trebuie transferat imediat în buzunar.



Pariorii începători, dar și cei cu experiență, riscă să piardă bani din cauza unor greșeli pe care ar putea să le evite cu o documentare minimă. O primă greșeală este că nu aleg cele mai bune site-uri de pariuri pentru preferințele lor de joc. Dacă ar citi mai multe recenzii și dacă ar intra pe toate platformele licențiate, atunci ar putea să facă comparație în cunoștință de cauză.