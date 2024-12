Turul 2 al alegerilor prezidenţiale se apropie cu paşi repezi. Duminică, 8 decembrie, România votează. Cei doi candidaţi care se luptă pentru supremaţie sunt independentul Călin Georgescu şi Elena Lasconi de la USR.







Care sunt şansele fiecăruia dintre ei, care este opinia constănţenilor despre cei doi candidaţi şi care va fi viitorul ţării noastre, aflaţi de la senatorul USR din Constanţa, Remus Negoi, care a fost invitatul redactorului Cuget Liber, Mircea Ghiţă.







Turul al doilea al alegerilor prezidenţiale se apropie cu paşi repezi. România îşi votează pe 8 decembrie soarta pentru următorii cinci ani de zile. Cei doi candidaţi sunt total opuşi.



Vorbim despre Călin Georgescu, un independent care a venit cu o viziune extremistă dar care totuşi a câştigat alegerile din primul tur la o diferenţă considerabilă.



De partea cealaltă vorbim despre candidatul USR, Elena Lasconi, căreia la începutul campaniei nu multă lume îi dădea şanse. Chiar şi în aceste condiţii Elena Lasconi a reuşit să îi faţa lui Marcel Ciolacu, candidat din partea PSD şi să îl învingă pe acesta.



„Este incredibil ce se întâmplă. Călin Georgescu, acest susţinător al Rusiei, acest extremist, este în turul al doilea şi reprezintă o adevărată ameninţare. Nu pot să cred că el a ajuns întâmplător în turul al doilea. Cu siguranţă cine a trebuit a ştiut despre el mai multe decât ştim noi la ora actuală. Şi-a făcut campanie pe Tik Tok. Ce campanie este asta? Şi mai ales, cine îl finanţează? Eu l-am auzit pe Călin Georgescu spunând că nu l-a costat nici un leu, însă nu pot să cred aşa ceva. Are 500 de conturi deschise pe Tik Tok. Toate sunt administrate. În spatele său stă o echipă bine pregătită. Nu îmi spuneţi mie că oamenii aceia nu sunt plătiţi. Sper ca măcar în al 12-lea ceas să ne trezim. Elena Lasconi nu poate pierde alegerile în faţa lui Călin Georgescu. Ce vrem? Să ne întoarcem în comunism?”, a declarat Remus Negoi.



Totodată, senatorul a vorbit despre cum arată discursurile lui Călin Georgescu şi despre cât de controversate sunt acestea.



„Lumea s-a lăsat prea uşor păcălită. El vrea să pară că este din popor. Face viedeoclipuri pe internet în care este surprins cum găteşte. Vrea să arate că şi el este un om normal. Dar nu este chiar aşa. Un om normal, un om de rând, nu deţine atâtea vile de sute de mii de euro câte deţine el. Se joacă cu banii şi el vrea să pară un om de rând. Oamenii nu au reuşit să îi dea jos masca pe care acesta o poartă şi să îl vadă dincolo de ea. Priviţi ce discursuri are. Vorbeşte cu extratereştrii, nu bea suc pentru că se infestează cu nanocipuri, bea apă ca să se informeze, este incredibil. Îi dau dreptate Elenei Lasconi care a spus că acest Călin Georgescu are nevoie de un psihiatru”, a mai spus Remus Negoi.



Nu în ultimul rând, Remus Negoi a vorbit şi despre impresia falsă pe care şi-au creat-o unii dintre români despre Elena Lasconi şi despre USR în general.



„Observ că toţi ne acuză că suntem susţinători LGBT. Aud placa asta încă din 2020. Ne-am cam săturat. Ce treabă are Elena Lasconi cu LGBT? Dacă vine Georgescu, ce se va întâmpla? Îi dă pe toţi afară din ţară? Haideţi să fim serioşi. Călin Georgescu, cu George Simion şi cu Diana Şoşoacă profită şi speculează această treabă şi tot ne pun în cârcă aşa ceva”, a concluzionat Remus Negoi.