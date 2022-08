A revenit la statul român! Clădirea „Club Castel” a fost preluată oficial de societatea Mamaia SA

„Nu, nu vom putea vizita Palatul Regal de mâine, însă, de azi, acest palat nu mai este în proprietatea unui investitor privat, ci a revenit, așa cum este firesc, statului român. Ministerul Culturii va demara, în cel mai scurt timp, lucrări ample de recondiționare a lui și abia apoi Palatul Regal va străluci din nou. După Cazinoul Constanței, iată că un alt imobil de o valoare inestimabilă pentru Constanta și întreaga țară va avea strălucirea de altădată. Felicit presa pentru perseverență, pentru semnalul de alarmă că acest monument trebuie redat României! Felicit Ministerul Culturii pentru inițiativa de a revendica dreptul, dar și obligația de a proteja patrimoniul național și, nu în ultimul rând, îmi felicit colegii pentru toată munca depusă, ca acest vis al nostru să devină realitate”, a mai spus Mihaela Andrei.





Amintim că Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție din România au decis, în primăvara acestui an, că Palatul Regal din Mamaia a fost privatizat ilegal, în anul 2003, și că monumentul istoric se întoarce în patrimoniul statului român. Conform deciziei instanței, monumentul istoric a fost vândut de societatea de stat Mamaia SA către compania SC Light System SRL fără respectarea dreptului de preempțiune al statului. Decizia Curții Supreme a validat hotărârea dată de Tribunalul Constanța în anul 2020 prin care contractul de vânzare cumpărare a fost anulat.





Consilierul local liberal Mihaela Andrei a anunţat că cetăţenii oraşului Constanţa au asistat la o zi istorică prin faptul că Vila Regală, cunoscută sub denumirea de Club Castel, a fost preluată de Societatea Mamaia S.A. Mihaela Andrei a transmis acest lucru în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii Mamaia S.A.„După 19 ani și două luni, fosta Vilă Regală, cunoscută astăzi sub denumirea Club Castel, a fost preluată de către Consiliul de Administrație al Societății Mamaia S.A. Azi (n.r. miercuri), din calitatea mea de președinte al Consiliului de Administrație al Mamaia S.A., am semnat Procesul Verbal de predare-primire al acestui frumos monument care aparține Constanței, care aparține României. Palatul este construit între anii 1924-1926 iar în anul 1927 Regina Maria scria: Splendid construită, cu acoperișul potrivit, cu țiglele potrivite și fără detalii nereușite. Astăzi, din păcate, sigur Regina nu ar mai scrie asta. Este de notorietate faptul că, în prezent, imobilul Club Castel se află într-o stare avansată de degradare, ca urmare a modului defectuos în care a fost administrat. Foștii administratori au manifestat un dispreț total prin lipsa unei întreţineri corespunzătoare. Nu au fost efectuate lucrări de consolidare atât de necesare, iar imobilul a fost folosit impropriu. Începând de astăzi, 17 august 2022, Partidul Naţional Liberal, prin implicarea Ministerului Culturii, a Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului, și al Consiliului de Administrație Mamaia SA, a spus STOP degradării patrimoniului național”, a transmis Mihaela Andrei.Totodată, ea a anunţat că Palatul Regal nu poate fi vizitat imediat, dar se bucură că această clădire a revenit statului român şi nu se mai află în posesia unui privat.