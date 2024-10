Adrian Picoiu, noul prefect al județului Constanța. "După cinci mandate de consilier local, această funcție este o provocare!"

După ce Silviu Coșa și-a dat demisia din funcție, urmând să candideze la alegerile parlamentare pentru un post de senator, joi, 3 octombrie, a fost organizată ceremonia de învestire a lui Adrian Teodor Picoiu ca prefect al județului Constanța.Noul prefect al județului Constanța și-a început parcursul profesional predând matematică și fizică. Acesta a fost profesor patru ani la Școala Generală „General Scărișoreanu”, după care a preluat administrația domeniului public și privat la Primăria Techirghiol, ulterior intrând în domeniul salubrizării.„În 2008 am trecut la Polaris M Holding, unde am ocupat mai multe funcții, inclusiv cea de director general. Din 2021, pentru a duce mai departe proiectul, am acceptat propunerea colegilor mei de a trece la ADI (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – n.r.) Dobrogea, unde s-au văzut rezultate bune”, a declarat prefectul județului Constanța.După ceremonia de învestire, Adrian Picoiu a susținut o conferință de presă, în care, printre altele, și-a prezentat obiectivele pentru viitor, în noua funcție ocupată.„Am depus astăzi jurământul pentru funcția de prefect al județului Constanța. Mă onorează această poziție, este o provocare și sper să mă ridic la înălțimea așteptărilor colegilor și cetățenilor. Obiectivul meu principal este continuitatea. Avem de organizat alegerile, atât cele parlamentare, cât și cele pentru Președintele României, și trebuie să supervizăm și constituirea consiliilor locale, respectiv a Consiliului Județean.Inevitabil vor apărea și situații de urgență! Însă sunt convins că voi reuși să le gestionez împreună cu echipa. Țin să îi mulțumesc fostului prefect Silviu-Iulian Coșa pentru că mi-a fost alături la preluarea mandatului! Are un nou drum de parcurs și îi urez mult succes!”, a declarat Adrian Picoiu.Acesta a mai susținut că a acceptat cu ușurință propunerea colegilor săi de a prelua funcția de prefect, fiind o nouă provocare după cinci mandate în postul de consilier local.De asemenea, noul prefect Adrian Picoiu a subliniat că are experiență în privința situațiilor de urgență, comandând activitatea de deszăpezire a Polaris în trei județe: Arad, Târgu Jiu și Constanța.„Am luat legătura cu colegii, s-au făcut grupurile de contact, sper că mă iubește Dumnezeu să nu fie azi Comitet de Situație de Urgență. Azi, de mâine nu se știe.Am participat la nenumărate Comitete de Situații de Urgență, la diverse prefecturi din țară, nu sunt străin de așa ceva, asta mi-a fost activitatea. În cazul situațiilor de urgență facem tot posibilul să ajutăm populația, cum a fost acum la Amzacea și Mangalia”, a mai declarat Adrian Teodor Picoiu.