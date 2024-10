Au trecut patru ani! Sfârșit de mandat pentru actualii consilieri județeni din Constanța

La sedință sunt prezenți 31 de consilieri județeni, din 37.





Petre Enciu: "Având în vedere că un proiect al USR a fost retras de pe ordinea de zi, vreau să iau cuvântul. Este vorba despre proiectul de asociere al UAT Constanța cu UAT Limanu. Acest proiect se referă la îmbunătățirea condițiilor de trafic în zona dintre 2 Mai și Vama Veche acolo unde anul trecut a avut loc un eveniment tragic. Încercăm de 4 luni sa promovam acest proiect și în tot acest timp am întâmpinat o rezistență acerbă din partea Consiliului Județean. Am încercat să coagulăm toate forțele politice din CJC încercând să găsim un finanțator. Ne-am unit forțele, am pus osul la treabă și au transmis acest proiect. Nu am inventat noi acest mod de a finanța obiective de interes județean. Un astfel de proiect s-a putut la Dâmbovița iar la Constanța nu se poate. Se decide ca acest obiectiv de investiții nu este de interes judetean. Este incredibil. Îmi dau seama că noi nu contăm. Orice inițiativă nu contează. Nu contăm în fața unui sau mai multor funcționari din direcția juridică".







Au fost retrase mai multe proiecte de pe ordinea de zi, inclusiv proiectul care face referire la construirea trotuarului dintre 2 Mai și Vama Veche.







Pe ordinea de zi au rămas 34 de proiecte.







1. Proiect de hotărâre nr.182/06.09.2024 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Constanța în cadrul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității Educației la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul” Constanța, pentru anul școlar 2024 - 2025.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost retras.



2. Proiect de hotărâre nr.183/06.09.2024 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Constanța în Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul” Constanța, pentru anul școlar 2024 - 2025.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost retras.



3. Proiect de hotărâre nr.184/20.09.2024 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Constanța în cadrul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității Educației la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori” Constanța, pentru anul școlar 2024 - 2025.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost retras.



4. Proiect de hotărâre nr.185/20.09.2024 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Constanța în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost retras.







5. Proiect de hotărâre nr.186/20.09.2024 privind acordarea unor stimulente financiare lunare personalului din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța pentru anul 2024.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.







6. Proiect de hotărâre nr.187/24.09.2024 privind modificarea organigramei, Statelor de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.



7. Proiect de hotărâre nr.188/24.09.2024 privind Planurile de restructurare revizuite pentru serviciile sociale cu cazare destinate persoanelor adulte cu dizabilități.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.



8. Proiect de hotărâre nr.189/24.09.2024 privind înființarea prin restructurare a serviciului social cu cazare Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități (CIA) Sf. Andrei Negru Vodă, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.



9. Proiect de hotărâre nr.190/24.09.2024 privind înființarea prin restructurare a serviciului social cu cazare Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități (CIA) Armonia Negru Vodă, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.



10. Proiect de hotărâre nr.191/24.09.2024 privind înființarea prin restructurare a serviciului social cu cazare Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități (CIA) Poarta Albă, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.



11. Proiect de hotărâre nr.192/24.09.2024 privind înființarea prin restructurare a serviciului social cu cazare Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități (CAbR) Floarea Soarelui Techirghiol, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.



12. Proiect de hotărâre nr.193/24.09.2024 privind modificarea valorii totale actualizată a bugetului proiectului „Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.



13. Proiect de hotărâre nr.194/24.09.2024 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.49/21.02.2024.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.







14. Proiect de hotărâre nr.195/25.09.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI, precum și actualizarea valorii totale a bugetului pentru obiectivul de investiții Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Techirghiol din cadrul proiectului „DESCHIȘI CĂTRE COMUNITATE” finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.











15. Proiect de hotărâre nr.196/25.09.2024 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Constanța în Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori” Constanța, pentru anul școlar 2024 - 2025.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost retras.



16. Proiect de hotărâre nr.197/25.09.2024 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Constanța în Consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța, pentru anul școlar 2024 - 2025.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost retras.



17. Proiect de hotărâre nr.198/25.09.2024 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Constanța în Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros” Constanța, pentru anul școlar 2024 - 2025.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost retras.



18. Proiect de hotărâre nr.199/25.09.2024 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Constanța în cadrul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității Educației la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros” Constanța, pentru anul școlar 2024 - 2025.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost retras.











19. Proiect de hotărâre nr.200/25.09.2024 privind înființarea prin restructurare a serviciului social cu cazare Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități (CAbR) Lotus Techirghiol, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.



20. Proiect de hotărâre nr.201/25.09.2024 privind înființarea prin restructurare a serviciului social cu cazare Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități (CAbR) Aurora Techirghiol, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.



21. Proiect de hotărâre nr.202/01.10.2024 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța pentru anul 2024.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.



22. Proiect de hotărâre nr.203/01.10.2024 privind aprobarea transmiterii unei solicitări Consiliului Local al Comunei Tortoman pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unor bunuri imobile, proprietate publică a Comunei Tortoman, din domeniul public al UAT Comuna Tortoman în domeniul public al UAT Județul Constanța.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.



23. Proiect de hotărâre nr.204/02.10.2024 privind rectificarea Bugetului pe anul 2024, pentru Biblioteca județeană „I.N.Roman” Constanța.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.



24. Proiect de hotărâre nr.205/02.10.2024 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2024, pentru Muzeul de Artă Populară Constanța.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.



25. Proiect de hotărâre nr.206/02.10.2024 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2024, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare”.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.



26. Proiect de hotărâre nr.207/02.10.2024 pivind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2024, pentru Muzeul de Artă Constanța.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.



27. Proiect de hotărâre nr.208/02.10.2024 privind emiterea acordului Consiliului Județean Constanța pentru R.A.J.A S.A. Constanța în vederea realizării lucrărilor „Reamenajare clădire existentă în arhivă și spații conexe”.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.



28. Proiect de hotărâre nr.209/02.10.2024 privind aprobarea proiectului „Diversificarea serviciilor de



educație timpurie în județul Constanța”, a cheltuielilor aferente și a Acordului - cadru de parteneriat pentru realizarea proiectului.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.



29. Proiect de hotărâre nr.210/03.10.2024 privind stabilirea modelului legitimației pentru aleșii județeni în cadrul Consiliului Județean Constanța și a modelului semnului distinctiv al calității acestora.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.







30. Proiect de hotărâre nr.211/03.10.2024 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Constanța în cadrul Comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social din județul Constanța.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost retras.











31. Proiect de hotărâre nr. 212/03.10.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu







Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.



32. Proiect de hotărâre nr.213/04.10.2024 privind suplimentarea numărului total de contribuții pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul Județului Constanța.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.



33. Proiect de hotărâre nr.214/04.10.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, pentru Unitatea de Asistență Medico - Socială Agigea.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.



34. Proiect de hotărâre nr.215/04.10.2024 privind stabilirea prețurilor medii ale principalelor produse agricole, precum și a prețului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obținută de pe pajiște, la nivelul județului Constanța, pentru anul 2025.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.



35. Proiect de hotărâre nr.216/04.10.2024 privind aprobarea contului de execuție al bugetului Județului Constanța și al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul III 2024.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.



36. Proiect de hotărâre nr.217/07.10.2024 privind actualizarea Devizului General pentru proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium”.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.



37. Proiect de hotărâre nr. 218/07.10.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2024.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.



38. Proiect de hotărâre nr.219/09.10.2024 privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2024.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.



39. Proiect de horărâre nr.220/09.10.2024 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, pentru Teatrul de Stat Constanta.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.



40. Proiect de hotărâre nr.221/09.10.2024 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.



41. Proiect de hotărâre nr.222/09.10.2024 privind rectificarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori” Constanța, pe anul 2024.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.



42. Proiect de hotărâre nr.223/09.10.2024 privind rectificarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros” Constanta, pe anul 2024.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.



43. Proiect de hotărâre nr.224/10.10.2024 privind modificarea anexei nr.7.1. din anexa nr.6 „Anexe la contract” a Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.103/30.05.2023.



Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu



Proiectul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.

Astăzi, aleșii județeni din Constanța sunt convocați în ședința ordinară în Sala „Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ. Este ultima ședință a Consiliului Județean din actualul mandat.