Călin Georgescu se autointitulează „președintele ales al României”

Călin Georgescu a publicat un mesaj pe Facebook în care se autointitulează „președintele ales al României” și cere instituțiilor statului îndepărtarea din funcție a președintelui Iohannis. Georgescu susține că șeful de stat și actualul guvern condus de Marcel Ciolacu nu au legitimitate.„Ca președinte ales al României informez următoarele instituții:Parlamentul României are obligația ca de îndată să anuleze definitiv mandatul dictatorial al lui Klaus Iohanis, acest arhitect al haosului democratic din întreaga lume liberă! Parchetul General are datoria să cerceteze fraudarea alegerilor de către PSD, PNL, Klaus Iohanis și Curtea Constituțională. Avocatul Poporului are obligația să intervină de urgență în restabilirea ordinii de drept prin toate mijloacele de care dispune sau să-și dea demisia dacă nu poate reprezenta poporul în acord cu drepturile fundamentale ale acestuia. Guvernul auto-intitulat „Ciolacu2” este ilegal, ilegitim și imoral la fel ca și Klaus Iohanis. Vă pot asigura că din primele mele zile de mandat această haită politică - ce sfâșie democrația și drepturile Poporului Român - va fi destructurată”, a scris Călin Georgescu pe pagina sa de Facebbook.Clasat pe primul loc în scrutinul din 24 noiembrie, Călin Georgescu a mai completat că „de zile întregi poporul român este în stradă cerând să-i fie respectate și reinstaurate drepturile constituționale”, și a cerut românilor să facă plângere penală pentru fraudarea alegerilor din România.