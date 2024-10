Cineva trebuia să ia atitudine! CCR o oprește pe extremista Şoşoacă din drumul spre alegerile prezidenţiale

Curtea Constituțională a României a anulat decizia Biroului Electoral Central și a exclus-o pe Diana Iovanovici-Șoșoacă, reprezentanta SOS România, din cursa pentru Palatul Cotroceni. Aceasta nu mai are nicio cale de atac, fiind scoasă definitiv din competiție. Hotărârea a fost luată cu majoritatea voturilor, a mai anunțat Curtea. Concret, cinci din cei șapte judecători au luat decizia de a o elimina pe Diana Șoșoacă din cursa pentru Președinție, pentru că doi dintre judecători, Livia Stanciu și Simina Tănăsescu, au fost absenți, aflându-se în concediu legal.







Imediat au început să apară reacțiile oamenilor politici, unii dintre ei spunând că este un atac la democrație, alții profitând de conjunctură și aruncând vina pe unii lideri politici care ar avea șanse la prezidențiale.



Un singur judecător a pus punctul pe „i” și a explicat legislaţia astfel încât cei care vor să înţeleagă exact de ce s-a întâmplat acest lucru nu mai au dubii în privinţa respingerii candidaturii lui Şoşoacă.



Fostul judecător constituțional Tudorel Toader a explicat duminică, la Digi24, motivele pentru care CCR a decis că Diana Șoșoacă nu poate candida la alegerile prezidențiale din 2024.



„România este stat de drept, în care respectarea legii este obligatorie. Adică legalitatea este un principiu de rang constituțional. Articolul 27 din legea privind alegerile prezidențiale, legea 370/ 2004, stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un candidat pentru a fi eligibil în cursa prezidențială. Sigur, am auzit în spațiul public: păi, dreptul sacru al oricărui român de a candida? Da, oricare român ce îndeplinește condițiile legii. Și atunci trebuie să ne uităm cu atenție pe articolul 27, care enumeră foarte riguros la aliniatele 2 până la 8 inclusiv, condițiile legii”, a spus Toader. „Sigur, mai pune Constituția faptul că demnitățile publice pot fi ocupate în condițiile legii. Deci exact același lucru, după care avem articolul 37 din Constituție, care vorbește într-adevăr de dreptul de a fi ales, dar – repetăm - în condițiile legii, pentru că altfel ar fi de neconceput. Mai este un articol 40, alineatul 2, din Constituție, care de data aceasta se referă la partide și organizații, care la rândul lor, prin scopurile lor, prin acțiunile lor - dacă militează împotriva principiilor statului de drept, a suveranității, a integrității sau a independenței României, sunt neconstituționale. Dar nu un partid, nu o organizație militează sau poate să militeze împotriva acestor valori, ci prin oamenii lor”, a continuat fostul judecător CCR.



„Noi nu știm exact care au fost argumentele judecătorilor constituționali, dar eu sunt convins că acestea sunt reperele. Admițând contestațiile, Curtea a invalidat hotărârea BEC de admitere a candidaturii Dianei Șoșoacă. Sigur, în felul ăsta ea nu mai are nicio cale de atac, este scoasă din cursa prezidențială. Vom vedea motivarea, dar Curtea Constituțională n-a declarat neconstituțional partidul Dianei Șoșoacă, ci activitățile pe care dânsa le desfășoară. Ca o concluzie generală, deciziile Curții Constituționale definitive, general obligatorii, constituționalizează legile, dar constituționalizează și viața politică și viața socială din România, care toate trebuie să se desfășoare în limitele exigențelor și valorilor constituționale. Altcumva, statul de drept ar fi pus cu semul întrebării”, a mai spus Toader.



În continuare, fostul magistrat a explicat foarte clar că, practic, trebuie făcută deosebirea, aceea că BEC a verificat legalitatea documentelor din dosarul de candidatură, iar Curtea Constituțională a verificat constituționalitatea, adică a raportat piesele dosarului la exigențele constituționale. Concret, fiecare are competenţe diferite.



Aşadar, mai mult ca sigur, este posibil ca opiniile extremiste, pro-ruse și antioccidentale ale Dianei Șoșoacă să nu fie în concordanţă cu întreaga Constituţie a României, şi asta ne duce cu gândul că printre motivele pentru care magistrații CCR au respins candidatura Dianei Șoșoacă se numără și declarațiile făcute de aceasta. Mai pe scurt, afirmațiile şi declaraţiile ei arată lipsă de atașament față de Constituție.