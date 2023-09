Ciolacu, despre prezidenţiale: Nu ştiu ce voi face; provocarea, acum, este să mă ridic la aşteptările românilor ca premier

Prim-ministrul Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a declarat că nu ştie ce va face legat de o candidatură a sa la alegerile prezidenţiale de anul viitor, subliniind că provocarea pe care o are la acest moment este de a se ridica la nivelul aşteptărilor românilor din funcţia de premier, scrie Agerpres.El a fost întrebat, sâmbătă, la Timişoara, dacă-şi asumă o candidatură la alegerile prezidenţiale din 2024."Nu ştiu ce voi face. Provocarea pe care o am în acest moment este, în primul şi în primul rând, aceea de a mă ridica la aşteptările românilor din funcţia de prim-ministru", a declarat Marcel Ciolacu.În altă ordine de idei, liderul social-democraţilor a subliniat că pentru el, ca preşedinte al PSD, dar şi pentru secretarul general al partidului, Paul Stănescu, cele mai importante alegeri, întotdeauna, sunt "primele alegeri", respectiv cele europarlamentare."Cele mai importante alegeri, pentru mine, ca şi preşedinte al PSD şi pentru secretarul general, domnul Paul Stănescu, întotdeauna, sunt primele alegeri. Primele alegeri sunt alegerile europarlamentare. După alegerile europarlamentare, partidul se va strânge şi va avea abordarea pentru alegerile locale", a declarat Ciolacu.În context, el a fost întrebat dacă în perspectiva alegerilor de anul viitor se ia în calcul realizarea unei alianţe electorale de tip USL la nivelul anumitor judeţe, cum ar fi Timiş şi Braşov."Eu nu-mi doresc USL 2. USL-ul, haideţi să vorbim politic, USL-ul s-a creat fiindcă exista un duşman, acel duşman se numea Traian Băsescu. Eu nu am duşmani în politică, eu am adversari în politică, şi colegii mei la fel. Exclud un USL, asta încerc să vă explic. (...) De obicei, şi apropiaţii mei cunosc, inclusiv adversarii politici, când promit ceva şi am stabilit ceva, aşa rămâne. La fel ca la Timiş şi Timişoara, dacă cele două mari partide găsesc nişte personalităţi şi un proiect local important pe care să-l susţinem şi pe care nu trebuie să-l accept eu, Paul Stănescu, Sorin Grindeanu, ca şi conducere a partidului, dar îl acceptaţi dumneavoastră locuitorii din Timiş şi Timişoara, atunci eu sunt total deschis. Despre acelaşi lucru vorbim şi la alegerile generale, dar, vă repet, momentan avem europarlamentarele, primele alegeri ", a declarat Ciolacu, citat de Agerpres.