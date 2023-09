Construcţia de pe Plaja Corbu rezistă! „ Sper ca DNA să îşi facă treaba!”

În luna februarie a anului trecut, pe plaja sălbatică de la Corbu, a început construcţia unei clădiri al cărei proiect părea extrem de impunător. În primă instanţă dezvoltatorul imobiliar a specificat că acolo se va construi un sat pescăresc, însă cu ochiul liber se vede că este vorba despre o clădire construită pe plajă. USR Constanţa a făcut mai multe demersuri pentru oprirea lucrărilor, apoi, printr-un ordin emis de prefectul judeţului Constanţa, Silviu Coşa, acestea chiar au fost stopate.În acest moment cazul este pe masa judecătorilor, pentru că dezvoltatorul imobiliar a sesizat instanţa.Senatorul USR din Constanţa, Remus Negoi, ne-a explicat mai multe despre situaţia actuală de la Plaja Corbu.„Am fost acolo acum două săptămâni. Construcţia este la fel, în acelaşi stadiu. Lucrul bun este că lucrările au fost stopate prin ordin al prefectului sesizat de către noi, cei de la USR. Lucrul mai puţin bun este că cei care au construit acolo au sesizat instanţa şi trebuie să aştepăm să vedem cum se pronunţă magistrații. Eu sper ca autorităţile statului, şi aici mă refer la DNA, să îşi facă treaba şi să verifice în ce mod au fost emise autorizaţiile pentru construirea acelui aşa zis sat pescăresc. Numai sat pescăresc nu este ci este o monstruozitate de clădire cu un etaj, practic un ansamblu de blocuri. În acest moment, dacă pronunţarea instanţei de judecată va mai dura, celelalte autorităţi competente nu au nici un motiv să nu investigheze modul în care autorităţile au emis acele autorizaţii. Vorbim de autorizaţia emisă de Ministerul Mediului, dar şi de autorizaţia emisă de Primăria Corbu şi de către Agenţia Rezervaţiei Delta Dunării”, a declarat pentru „Cuget Liber” senatorul Remus Negoi.El a explicat faptul că fostul primar care a emis una dintre autorizaţii, Marian Gălbinaşu, ar trebui să plătească pentru ceea ce a făcut, dar acelaşi lucru ar trebui să i se întâmple şi actualului primar, Vasile Lumînare.„Ca orice primar care se „respectă” este un primar care se contrazice singur. Faptul că el nu ia măsuri în această speţă, nu arată decât că este un inconştient. Este o practică a primarilor de la PSD şi de la PNL să fie agresivi în limbaj, în comportament şi chiar în fapte. Asta nu înseamnă că, în primul rând, primarul care a emis aceste autorizaţii, nu ar trebui să răspundă pentru ceea ce a făcut. Nu avea voie să emită acele autorizaţii de construire pe acel segment de plajă. Efectiv este plajă sălbatică. Lăsând la o parte toate documentele, atunci când mergi acolo şi te uiţi din orice unghi, vei vedea că acea construcţie este pe plajă. Este singura construcţie de pe plajă. La 22 de metri sunt alte construcţii care au avizele în regulă şi se află pe o suprafaţă în regulă. Respectiva monstruozitate este efectiv pe plajă, în aria pe care se suprapun două alte arii protejate, Sit Natura 2000 şi Rezervaţia Biosferei Delta Dunării”, a mai spus Remus Negoi.Contactat telefonic, primarul Vasile Lumînare a spus că el nu are nicio vină şi nu are ce să declare pentru că la momentul demarării construcţiei, dezvoltatorul imobiliar a beneficiat de toate autorizaţiile necesare pentru construcţie.„Procesul este încă în desfăşurare. Eu nu am de unde să ştiu când se va încheia acest proces pentru că nu am relaţii la instanţă. Eu nu am dat nici un aviz. Toate avizele au fost date de vechea conducere a Primăriei Corbu. Eu doar le-am preluat. Nu am ce să vă zic. Nu am idee despre ce se întâmplă. La momentul acela avea toate avizele de la toate instituţiile statului. Dacă este totul avizat, mi se pare normal ca acea construcţie să se afle acolo. Suntem noi mai presus de lege? Trebuie să respectăm legea”, a declarat Vasile Lumînare.