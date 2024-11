Cristian Terheș, autorul sesizării la CCR: " Am fost acuzat că vreau să-l elimin pe domnul Georgescu. Total fals"

Cristian Terheș, fost candidat la alegerile prezidențiale, cel care a depus sesizarea la Curtea Constituțională, a venit cu clarificări după anunțul venit de la CCR, prin care s-a cerut renunărarea voturilor.







"În ultimele două zile țara e martora unei campanii de propagandă, care poate fi ca o amenințatare la siguranța statului. Am fost acuzat că vreau să-l elimin pe domnul Georgescu. Total fals. Comunicatul CCR demonstrează acest lucru. Legal nu se mai poate. Chiar și în ipoteza anulării alegerilor, cei care am fost pe buletinul de vot, rămânem. Am candidat la prezidențiale cu un crez. Ca să poți a democrație puternică, trebuie să informezi corect populația. Să spui adevărul așa cum e. S-a adus acuzații la adresa mea. Preocuparea mea ca român este să fiu fidel țării, Constituției României. Am avut noi alegeri corecte sau nu, va rămâne să decidă CCR în urma renumărării voturilor", a spus Cristian Terheș.