"La Mulţi Ani, România, La Mulţi Ani, români! Am votat astăzi plini de speranţă că vom menţine ţara noastră pe o linie europeană, pro-occidentală, pro-NATO. Este foarte important să ferim România de pericolul extremist care vrea să ne arunce spre Rusia. România poate mult mai mult, iar românii pot mult mai mult şi merită mai mult. Am mers până astăzi cu frâna de mână trasă timp de mai bine de 30 de ani. Trebuie să ne apucăm de reforme. Trebuie să reformăm Curtea Constituţională, să reparăm justiţia. Putem funcţiona ca o democraţie consolidată şi cu 300 de parlamentari. Ar trebui să facem alegerea primarilor în două tururi, aşa cum se face pentru preşedinţia României. Trebuie să micşorăm taxele. Oamenii de afaceri din mediul privat trebuie să poată să respire şi să se mişte. Sunt foarte încrezător. Sunt convins că românii iubesc democraţia. Asta este speranţa noastră şi deaia am ieşit la vot. Veţi vedea că aşa va fi!", a declarat Stelian Ion.







"Am votat astăzi pentru o Românie pentru toţi, nu doar pentru unii. Nu trebuie să fie doar un slogan. Acesta este un crez, o credinţă a noastră, a românilor, mai ales astăzi de 1 Decembrie. A suflat puţin crivăţul dinspre Est. Nu vrem să ne întoarcem în acele vremuri. Am votat pentru a fi în continuare pe drumul european, pentru a rămâne în NATO şi în Uniunea Europeană. Veniţi cu toţii la vot pentru ţara noastră nu merită decât un drum european. Acum o săptămână am simţit puţin suflarea acelui crivăţ şi sunt convins că mobilizarea de astăzi şi cea din turul al doilea la prezidenţiale va fi probabil fără precedent. Românii au înţeles că nu crivăţul din Est este soluţia, ci vântul cald dinspre Vest", a transmis şi Remus Negoi.







"La Mulţi Ani, România şi La Mulţi Ani românilor din ţară dar şi celor din străinătate. Am votat cu un gând de speranţă pentru că aceste alegeri sunt despre speranţă. Eu sper ca românii să iasă în număr cât mai mare la vot să nu cumva să cădem în aceste tendinţe extremiste. Acestea fac rău ţării noastre şi avem modele în alte ţări. Trebuie să luăm doar ce este bun de la alte ţări. Trebuie să păstrăm drumul european al ţării noastre pentru dezvoltare, pentru democraţie, pentru libertate. Noi, cei mai tineri, ştim ce înseamnă libertate pentru că, poate nu am trăit foarte mult timp în comunism, însă părinţii noştri şi bunicii noştri care au trăit acele vremuri nu merită să mai trăiască încă odată astfel de momente foarte grele. Haideţi la vot în număr cât mai mare. Pe 9 Decembrie trebuie să alegem un preşedinte pro-european, un preşedinte care a arătat calea spre care trebuie să meargă ţara noastră", a explicat George Gima.

Candidatul USR din Constanța la Camera Deputaților, Stelian Ion, a votat în aceasta dimineața la Liceul Energetic din Constanța pentru alegerile parlamentare. Acesta a fost însoțit de George Gima și Remus Negoi dar și de alți membri și susținători USR din Constanța. Stelian Ion a votat la secția de la votate de la Liceu Energetic din Constanța astăzi, 1 dxecembrie 2024.La ieșirea de la urne, acesta a declarat ca a votat pentru o Românie pro NATO şi pentru drumul european al României.