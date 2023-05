"Drumuri Județene SA". De azi, constănţenilor li se promit drumuri modernizate şi siguranţă rutieră. "Nu vom fi toleranţi"

Mihai Lupu: "Este un moment extraordinar de important pentru CJC. Am parcurs o etapă de la preluarea mandatului prin care am reușit să scoatem din insolvență această companie. Trebuie să implementăm un management eficient. Avem aproape 1000 de km de drumuri județene și încă mai avem drumuri de pământ și piatra. Mai erau două rate de plătit și au fost executate. Vorbim de cariere, de personal calificat, de un consiliu de administrație eficient și de o echipă managerială care știe foarte bine ce are de făcut. Le multumesc tuturor consilierilor județeni. Încă mai avem drumuri județene blocate, încă mai sunt drumuri care ar fi o variantă la ceea ce înseamnă mobilitatea urbană. Scopul acestei companii este reabilitarea drumurilor, eliminarea drumurilor de pământ de urgenţă, de asemenea eliminarea drumurilor de piatră, capitalizarea companiei, dotarea ei cu utilaje și aducerea de resursă umana capitalizată. Siguranța noastră pe drumurile județene este foarte importantă. Contează foarte mult și marcajele care vedem că astăzi lipsesc. Sunt foarte multe accidente din lipsa acestor marcaje și din lipsa unor indicatoare care ar trebui să fie eficiente. Nu vom fi toleranți. Vreau să existe un mecanism foarte bine pus la punct privind controlul acestei activități. Trebuie să reparam drumurile. Asta le cerem"







Dorel Sauciuc: "Sunt specialist în control intern managerial. Asta a stat la baza deciziei prin care colegii mei m-au ales în această funcție. Trebuie sa eliminăm orice fel de risc. La momentul la care am preluat Regia, Curtea de Conturi ne-a dat 2 puncte. Nu aveam compartiment de audit și nu aveam control de management de risc. Avem partea de riscuri și partea de audit. Despre ele vorbim. Am mai avut o problemă pe partea juridică. Am găsit foarte multe dosare care nu erau în regula. Mai bine de jumătate de dosare de instanță nu au fost depuse la termen. Am preluat un așa zis profit repartizat către CJC. Profitul pe ultimii 3 ani este de 27 de milioane de lei. Carierele sunt într-o stare tehnică deplorabilă. Noi am încercat să facem performanță cu ceea ce am găsit aici. În 2021 am avut o cifră de afaceri de 53 de milioane, în 2022 75 de milioane. Comercialul își face treaba. Noi suntem prestatori de servicii"







Gabriel Zagon: "Este o mare responsabilitate dar și o mare provocare pentru a duce toate planurile pe care le dorește CJC la final. Suntem o echipa tânără și suntem dornici de a ne afirma și de a face lucruri bune. Ne vom împărți pe fiecare categorie. Trebuie să avem o relație bună cu toate UAT-urile din județul Constanta. Am reușit să punem mai multe lucruri în funcție să putem să mergem mai departe. Este un moment zero din care vom avea un restart care să ne ajute. Îmi doresc să retehnologizăm tot parcul auto. Vrem să aducem oameni profesioniști în această companie. Vom specializa personalul existent prin achiziția de utilaje și echipamente pentru cariere. Nu trebuie să mai existe localități cu drumuri de pământ sau de piatră"

În aceste momente, are loc conferinta de presă care marchează începutul activității firmei "Drumuri Județene SA". La conferință participă președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, directorul general al "Drumuri Județene SA", Gabriel Răzvan Zagon și președintele consiliului de administrație, Dorel Sauciuc.